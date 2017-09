Salzburg vs. Marseille LIVE auf SPOX

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 2 Clermont -

Am Donnerstag (ab 18.20 Uhr im kostenlosen SPOX-Livestream und im LIVETICKER) empfängt der FC Red Bull Salzburg in der UEFA Europa League den französischen Spitzenklub Olympique Marseille. Alle Infos gibt's hier auf SPOX!

Am zweiten Spieltag der UEFA Europa League wartet auf Meister Salzburg die erste große Hürde: Der neunfache französische Meister und Mitfavorit in der Gruppe I, Olympique Marseille, ist zu Gast in der Mozartstadt.

Während Marseille erwartungsgemäß mit einem Sieg gegen den türkischen Klub Konyaspor in die Gruppephase gestartet ist, kam Salzburg bei Vitoria nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nun soll gegen Marseille der erste Dreier in der Europa League folgen. SPOX zeigt das Spiel im kostenlosen Livestream - hier geht's zum Livestream.

Wann spielt Salzburg gegen Marseille?

Spiel Red Bull Salbzurg - Olympique Marseille Datum Donnerstag, 28. September 2017 Uhrzeit 19.00 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Österreich Livestream in Österreich Puls 4 SPOX.com

Aus rechtlichen Gründen ist der Livestream nur für User aus Österreich verfügbar.

Wo kann ich Salzburg gegen Marseille im Liveticker verfolgen?

Bei SPOX habt ihr die Möglichkeit, das Spiel im LIVETICKER zu verfolgen.

So steht's in der EL-Gruppe I

Rang Mannschaft Spiele Differenz Punkte 1 Olympique Marseille 1 1 3 2 FC Salzburg 1 0 1 3 Vitoria SC 1 0 1 4 Konyaspor 1 -1 0

Der Europa-League-Kader von Salzburg:

Position Spieler FC Bayern Torhüter Cican Stankovic, Alexander Walke, Carlos Miguel, Bartłomiej Żynel* Abwehr Hiroki Sakai, Doria, Boubacar Kamara, Rolando, Aymen Abdennour, Tomáš Hubočan, Jordan Amavi, Patrice Evra, Adil Rami, Abdallah Ali Mohamed*, Christopher Rocchia*, Lucas Perrin*, Malik Ousfane* Mittelfeld Amadou Haidara, Reinhold Yabo, Diadie Samassekou, Marc Rzatkowski, Hannes Wolf, Valon Berisha, David Atanga, Christoph Leitgeb, Xaver Schlager Angriff Munas Dabbur, Takumi Minamino, Hee-Chan Hwang*, Fredrik Gulbrandsen, Samuel Tetteh

*Teil der B-Liste (Jugendspieler)

Der Europa-League-Kader von Marseille:

Position Spieler FC Bayern Torhüter Yohann Pelé, Steve Mandanda, Florian Escales, Christian Madede*, Suan Besic* Abwehr Paulo Miranda, Duje Caleta-Car, Jerome Onguene, Andreas Ulmer, Stefan Lainer, Stefan Stangl, Patrick Farkas, Marin Pongracic, Luca Meisl* Mittelfeld Lucas Ocampos, Morgan Sanson, Dimitri Payet, Bouna Sarr, Luiz Gustavo, Grégory Sertic, Florian Thauvin, Maxime Lopez, André Zambo Anguissa, Florian Chabrolle*, Yusuf Sari*, Housseine Zakouani*, Kevan Mezine* Angriff Kostas Mitroglou, Clinton Njie, Valère Germain, Dylan Bolnet*

*Teil der B-Liste (Jugendspieler)

Der EL-Spielplan von Red Bull Salzburg:

Tag Uhrzeit Partie Do., 14.09.17 21.05 Uhr Vitoria SC - FC Salzburg Do., 28.09.17 19.00 Uhr FC Salzburg - Olympique Marseille Do., 19.10.17 19.00 Uhr Konyaspor - FC Salzburg Do., 02.11.17 21.05 Uhr FC Salzburg - Konyaspor Do., 23.11.17 19.00 Uhr FC Salzburg - Vitoria SC Do., 07.12.17 21.05 Uhr Olympique Marseille - FC Salzburg