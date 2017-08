Europa League: Die Gruppengegner von Austria und Salzburg

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr 23:00 Die Highlights des Freitagsspiels Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal Primera División Real Sociedad -

Österreichs Vertreter haben in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League jeweils einen großen Namen zugelost bekommen. Meister Salzburg bekommt es in Gruppe I unter anderem mit Olympique Marseille zu tun. Die Wiener Austria trifft in Gruppe D auf AC Milan. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

Die weiteren Salzburg-Gegner sind Vitoria Guimaraes aus Portugal und der türkische Club Konyaspor. Die Austria trifft neben Milan auch auf HNK Rijeka und AEK Athen. Rijeka hatte in der Champions-League-Qualifikation Salzburg ausgeschaltet. Beim kroatischen Meister ist mit Alexander Gorgon auch ein Ex-Austrianer beschäftigt.

Die Gruppenphase beginnt am 14. September, abgeschlossen wird sie am 7. Dezember. Die beiden Topteams jedes Pools ziehen in die K.o.-Phase ein, die im Februar 2018 mit dem Sechzehntelfinale startet. Das Finale geht am 16. Mai 2018 in Lyon über die Bühne.

Alle Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Villarreal, Maccabi Tel Aviv, Astana, Slavia Prag

Gruppe B: Dynamo Kiew, Young Boys, Partizan, Skenderbeu

Gruppe C: Braga, Ludogorets, Hoffenheim, Basaksehir

Gruppe D: AC Mailand, Austria Wien, HNK Rijeka, AEK Athen

Gruppe E: Olympique Lyon, Everton, Atalanta, Limassol

Gruppe F: FC Kopenhagen, Lok Moskau, Sheriff, Zlin

Gruppe G: Viktoria Pilsen, FCSB, Hapoel Beer-Sheva, Lugano

Gruppe H: FC Arsenal, BATE, 1. FC Köln, Roter Stern Belgrad

Gruppe I: Red Bull Salzburg, Olympique Marseillle, Vitória Guimarães, Konyaspor

Gruppe J: Athletic Bilbao, Hertha, Zorya, Östersund

Gruppe K: Lazio Rom, Nizza, Zulte Waregem, Vitesse

Gruppe L: Zenit St. Petersburg, Real Sociedad, Rosenborg, Vardar