Hammer-Gegner für Sturm und Altach?

Sonntag, 18.06.2017

Meister Red Bull Salzburg, mit einem Koeffizienten von 40,570 klar gesetzt, ist gegen jeden Gegner klarer Favorit. Ein möglicher Kontrahent ist Luxemburgs Champion Düdelingen, gegen den man 2012 sensationell gescheitert war.

Die UEFA Europa League live bei SPOX Österreich

Weitere potenzielle Gegner sind MSK Zilina, Dundalk, FK Kukesi, Honved Budapest oder Budocnost Podgorica. Neben zwölf Teams, die wie Salzburg in der zweiten Qualirunde einsteigen, kommen auch fünf Sieger der ersten Runde hinzu. Spieltermine sind der 11./12. bzw. 18./19. Juli.

Glasgow Rangers nach Österreich?

Schon früher, nämlich am 29. Juni bzw. 6. Juli, startet der SCR Altach in den Europacup. Auch die Vorarlberger (6,570) sind gesetzt, mögliche Gegner in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League sind Siroki Brijeg, Shamrock Rovers, Cork City und Niederkorn. Nimmt Altach diese Hürde, steht man wie Sturm Graz in der zweiten Runde, die am 13. und 20. Juli ausgetragen wird.

Auch in Q2 der Europa League sind beide ÖFB-Starter gesetzt, Sturm hält dabei beim gleichen Koeffizienten wie Altach. Und schon Mitte Juli könnte der erste Kracher auf Sturm und Altach warten: Setzen sich die Glasgow Rangers in der ersten Qualirunde durch, wären sie potenzieller Kontrahent der Bundesligisten. Ebenfalls möglich wären Kairat Almaty, IFK Norrköping, Olympia Laibach, FC Vaduz und Ferencvaros.

Erlebe internationalen Spitzen-Fußball live und auf Abruf bei DAZN. Hol dir deinen Gratismonat!

Die Wiener Austria steigt erst am am 27. Juli bzw. 3. August zur der dritten Quali-Runde der Europa League ins internationale Geschäft ein. Die diesbezügliche Auslosung erfolgt am 14. Juli in Nyon, die Veilchen werden dort gesetzt sein, Altach und Sturm Graz im Falle eines Weiterkommens nicht mehr.

Alle Infos zur Europa League