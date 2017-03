Die Europa League live auf SPOX

Dienstag, 07.03.2017

Am Donnerstag (21.05 Uhr/ im kostenlosen SPOX-Livestream) steht das Achtelfinalhinspiel in der Europa League zwischen Schalke 04 und dem Bundesliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach auf dem Programm. Am vergangenen Samstag hatten die Königsblauen in der Meisterschaft 2:4 im Borussia-Park verloren.

Für Schalke geht es deshalb um Rehabilitation - und freilich um das Viertelfinalticket in der Europa League. Ein Schlüssel für den Königsblauen Erfolg werden auch die Leistungen der beiden Österreicher Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller sein. "Es werden also Gladbach-Wochen", so Schalke-Trainer Markus Weinzierl. Nur ein Erfolg in Europa könnte eine verkorkste Saison retten. Denn in der Liga stehen die Schalker auf Tabellenplatz 13. Viel zu wenig für diesen Luxuskader.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach - hier geht's zum Livestream

Auch der Motor der Gladbacher stotterte lange Zeit - aber spätestens seit der Bestellung von Neo-Coach Dieter Hecking zeigt die Formkurve nach oben. Fünf Siege in den letzten sechs Ligaspielen sprechen dafür. Ein intensiver Schlagabtausch, bei dem es für beide Klubs um alles geht, ist also garantiert. Bei SPOX seid ihr im Livestream ab 20:15 Uhr live dabei!

Achtung: Aus rechtlichen Gründen ist der Stream nur für User aus Österreich verfügbar.

Das Achtelfinale der Europa League