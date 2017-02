Erlebe die Europa League live auf SPOX

Dienstag, 14.02.2017

Die Winterpause ist endgültig vorbei. Steht am Dienstag und Mittwoch das Achtelfinale der Champions League auf dem Programm, geht es am Donnerstag auch in der Europa League wieder ums Ganze. Und wie die Königsklasse hat auch die Europa League gleich einige Schmankerl zu bieten.

Vor allem Manchester United wird in der K.o.-Phase im Fokus stehen. Denn nachdem der Meisterzug schon abgefahren ist, hofft die die Startruppe von Jose Mourinho auf der europäischen Fußball-Bühne für Furore sorgen zu können. Im Sechzehntelfinale bekommen es Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba und Co. mit der AS Saint-Etienne, dem Klub von Ex-Rapidler Robert Beric, zu tun.

SPOX überträgt den Kracher gemeinsam mit Puls 4 im kostenlosen Livestream. Am Donnerstag ab 20.15 Uhr seid ihr bei uns live dabei, wenn United und Saint-Etienne die Klingen kreuzen.

Achtung: Aus rechtlichen Gründen ist der Stream nur für User aus Österreich verfügbar.

Das Sechzehntelfinale der Europa League