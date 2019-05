DFB-Pokalfinale 2019: RB Leipzig – FC Bayern live im österreichischen Free-TV, Livestream und Liveticker

Das DFB-Pokalfinale geht am Samstag im Berliner Olympiastadion über die Bühne. Meister Bayern München trifft auf RB Leipzig (ab 20 Uhr hier im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

Das deutsche Pokalfinale gewann im letzten Jahr Eintracht Frankfurt mit Trainer Niko Kovac gegen den FC Bayern, schon davor stand fest, dass Kovac neuer Bayern-Trainer wird. Am Samstag will Kovac den Pokal wieder in Händen halten, diesmal mit den Münchnern. RB Leipzig gelang zum ersten Mal der Finaleinzug, im Halbfinale setzten sch die Leipziger mit 3:1 gegen den HSV durch. Die Bayern bezwangen Werder Bremen mit 3:2.

Mit Bayern-Star David Alaba sowie Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Stefan Ilsanker bei RB Leipzig, gibt es reichlich österreichische Beteiligung in den Reihen der Finalteilnehmer. In der vorletzten Runde der Bundesliga Mitte Mai trennten sich die beiden Vereine mit 0:0, das zweite Saisonduell gewann der Rekordmeister mit 1:0.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Termin, Anstoß, Spielort

Match RB Leipzig vs. FC Bayern München Datum Samstag, 25. Mai 2019 Uhrzeit 20:00 Uhr Spielort Olympiastadion, Berlin

RB Leipzig vs. FC Bayern: DFB-Pokalfinale heute im TV & Livestream

Im österreichischen Free-TV überträgt ServusTV das deutsche Pokalfinale live ab 19 Uhr. Die Partie ist auch im Livestream bei ServusTV zu sehen. Die deutsche Reporter-Legende Marcel Reif kommentiert die Partie und als Experte ist der Deutsche Steffen Freund, Europameister 1996 und Champions-League-Sieger mit dem BVB 1997, im Einsatz.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt ab 19 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Über Sky Go gibt es die Möglichkeit, die Partie im Livestream zu verfolgen. Allerdings benötigt man auch dafür ein Abo bei Sky. Auch die ARD zeigt das Finale, ab kurz nach 19 Uhr überträgt der öffentlich-rechtliche Sender live aus Berlin.

DFB-Pokalfinale: Die Sieger der letzten Jahre

Saison Sieger Gegner Ergebnis 17/18 Eintracht Frankfurt FC Bayern München 3:1 16/17 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2:1 15/16 FC Bayern München Borussia Dortmund 4:3 n.E. 14/15 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 3:1 13/14 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 n.V.

DFB-Pokalfinale LIVETICKER: RB Leipzig vs. Bayern München zum Mitlesen

SPOX bietet einen LIVETICKER zum Endspiel aus dem Berliner Olympiastadion an.

Die Vereine mit den meisten Pokal-Siegen