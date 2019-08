Champions League: Wer zeigt / überträgt LASK - Brügge heute im TV und Livestream?

In den Champions-League-Playoffs trifft der Linzer ASK auf den Club Brügge. Wer die Partie im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League: Die Spiele der Playoffs

Neben dem Linzer ASK spielen heute noch unter anderem Ajax Amsterdam und Slavia Prag. Am morgigen Mittwoch greifen dann unter anderem Dinamo Zagreb und Olympiakos Piräus ein. So könnt Ihr die Spiele sehen:

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung in AT Übertragung in DE 20. August 21 Uhr APOEL Nikosia Ajax Amsterdam Sky DAZN 20. August 21 Uhr LASK Club Brügge DAZN Sky 20. August 21 Uhr CFR Cluj Slavia Prag DAZN DAZN 21. August 21 Uhr Dinamo Zagreb Rosenborg Trondheim DAZN DAZN 21. August 21 Uhr Olympiakos Piräus FK Krasnodar Sky Sky 21. August 21 Uhr Young Boys Bern Roter Stern Belgrad DAZN DAZN

Champions-League-Playoffs live im TV und Livestream

Die Champions League wird in Österreich und Deutschland vom Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Die beiden Anbieter haben sich die Playoffs-Spiele anhand einer Picking-Regel aufgeteilt. So zeigt DAZN in Österreich das Hinspiel des Linzer ASK und Sky das Rückspiel. Generell zeigt DAZN zwei Einzelspiele live und exklusiv. Sky darf eine Partie live und exklusiv übertragen. Dazu gibt es beim Pay-TV-Sender eine Konferenzschaltung.

Bei DAZN könnt Ihr neben der Champions League alle Spiele der UEFA Europa League verfolgen. Zudem zeigt DAZN unter anderem die NFL, NBA, UFC-Events, Darts-Turniere, Boxen, Tennis und noch vieles mehr - und das alles für nur 11,99 Euro im Monat. Ihr könnt aber auch ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen, damit zahlt Ihr den "alten Preis" von rund zehn Euro pro Monat.

Champions League: Die Playoffs-Rückspiele

In der kommenden Woche finden die Rückspiele der Playoffs statt. Die Partie des LASK wird diesmal von Sky übertragen.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung in DE Übertragung in AT 27. August 21 Uhr FC Krasnodar Olympiakos Piräus DAZN DAZN 27. August 21 Uhr Roter Stern Belgrad Young Boys Bern Sky Sky 27. August 21 Uhr Rosenborg Trondheim Dinamo Zagreb DAZN DAZN 28. August 21 Uhr Ajax Amsterdam APOEL Nikosia Sky DAZN 28. August 21 Uhr Club Brügge Linzer ASK DAZN Sky 28. August 21 Uhr Slavia Prag CFR Cluj DAZN DAZN

Champions League: So sehen die Töpfe bei der Auslosung aus

Red Bull Salzburg darf bei der ersten Champions-League-Teilnahme aus Topf 3 starten.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Liverpool Real Madrid FC Valencia Atalanta Bergamo FC Chelsea Atletico Madrid Inter Mailand RB Leipzig FC Barcelona Tottenham Hotspur Bayer 04 Leverkusen Galatasaray FC Bayern München Borussia Dortmund Red Bull Salzburg OSC Lille Manchester City SSC Neapel Juventus Turin Schachtar Donezk Paris Saint-Germain Benfica Lissabon Zenit St. Petersburg

Weiterhin sind Olympique Lyon, KRC Genk und Lokomotive Moskau für die CL-Gruppenphase qualifiziert. Abhängig von den Ergebnissen der Playoffs können die Teams erst dann einem Lostopf zugeordnet werden.