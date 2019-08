LASK-Hinspiel im Champions-League-Playoff gegen Club Brügge ausverkauft

Der LASK hat bereits nach wenigen Stunden alle bislang verfügbaren Tickets für das Hinspiel im Champions-League-Playoff gegen Club Brügge am kommenden Dienstag (21 Uhr LIVE auf DAZN) verkauft. Die Linzer teilten Am Mittwochnachmittag stellten die Verantwortlichen aber mögliche weitere Tickets in Aussicht.

"Die Telefonleitungen der Geschäftsstelle sind aktuell massiv überlastet. Wir bitten Sie daher um Verständnis, dass derzeit nicht alle Anrufe in bewährter Form entgegengenommen werden können", teilte der LASK auf seiner Vereinshomepage mit.

Die Bestimmungen der UEFA sehen vor, dass gewisse Kartenkontingente zunächst für den europäischen Verband zurückgehalten werden. Am kommenden Freitag könnte es dazu kommen, dass weitere Karten aus diesen Kontingenten in den freien Verkauf gelangen.

LASK - Club Brügge live auf DAZN im Livestream

Mittlerweile steht fest, wo die Spiele des LASK im CL-Playoff übertragen werden. Die finale Qualifikationsrunde zur Champions League wird bereits von der UEFA vermarktet und ist daher Teil des regulären Rechte-Pakets. DAZN zeigt das Hinspiel von der Linzer Gugl live und exklusiv in voller Länge - wie auch drei weitere Playoff-Partien (etwa Dinamo Zagreb - Rosenborg und YB - Roter Stern Belgrad).

Das Rückspiel wird am Mittwoch in einer Woche, den 28. August, auf Sky gezeigt.