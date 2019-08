LASK - FC Brügge: Champions-League-Qualifikation im TV, Livestream & Liveticker

Der LASK hat sich als Vizemeister der vergangenen Saison ein Ticket für die Champions-League-Qualifikation gesichert. Nach dem famosen Aufstieg gegen Marcel Kollers FC Basel, wartet nun der FC Brügge. Am heutigen Dienstag steigt die letzte Qualifikationsrunde der Champions League (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo die Partie im TV und Livestream zu sehen ist.

In der Liga setzte es für den LASK mit dem 1:1 gegen den WSG Tirol den ersten Punktverlust in dieser Saison. Die Euphorie, die in dieser Saison beim LASK neu entbrannte, ist damit aber nicht zu stoppen. Als nächstes wartet der FC Brügge, der in der bisherigen Saison ebenfalls noch keine Niederlage hinnehmen musste.

LASK - FC Brügge: Mögliche Aufstellungen

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Pogatetz - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Klauss, Tetteh

Ersatz: T. Gebauer - Wostry, V. Müller, Haudum, Frieser, Raguz, Sabitzer, Otubanjo

Es fehlen: Potzmann (nicht spielberechtigt), Ramsebner (Sehnenabriss im Oberschenkel)

Brügge: Mignolet - Mata, Mitrovic, Deli, Sobol - Vanaken, Rits, Vormer - Vlietinck, Okereke, Dennis

Ersatz: Horvath/Shinton - Kossounou, Cools, Ricca, Amrabat, Schrijvers, Diatta, Sagna, Openda, Rezaei

Es fehlen: Mechele (verletzt), Tau (gesperrt), Vossen (nicht im Kader)

LASK - FC Brügge: Play-off der Champions-League

Datum Heim Gast Uhrzeit Spielort 20.08.2019 LASK FC Brügge 21.00 Uhr Linzer Gugl 28.08.2019 FC Brügge LASK 21.00 Uhr Jan-Breydel-Stadion

LASK gegen Brügge: ÖFB-Bilanz gegen Belgien negativ

Der LASK kämpft im Play-off gegen Club Brügge nicht nur um den Einzug in die Fußball-Champions-League, sondern auch um eine Verbesserung der Europacup-Bilanz österreichischer Teams gegen belgische Vertreter. In 49 Partien gab es für die ÖFB-Vertreter bisher 18 Siege, 8 Unentschieden und 23 Niederlagen, von 19 K.o.-Duellen gingen elf verloren, die jüngsten beiden endeten aber positiv.

Im Direktvergleich mit Brügge hat Österreich mit 5 Siegen bei 2 Unentschieden und 4 Niederlagen knapp die Nase vorne. Hoffnung macht auch der Blick auf die bisherigen K.O.-Duelle mit Brügge: Rapid setzte sich zweimal (1986, 1989) durch und Salzburg zuletzt einmal. Nur für die Austria (1992) kam einmal das Aus.