LASK – FC Basel: Champions-League-Qualifikation heute im Free-TV & Livestream

Das Play-off der Champions-League-Qualifikation zum Greifen nah, will der LASK am Dienstag (20.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Basel nachlegen. SPOX zeigt, wo ihr das Spiel im Free TV und im Livestream sehen könnt.

Schon das 2:1 im Hinspiel war aus Sicht der Oberösterreicher der bedeutendste Auswärtserfolg der Vereinsgeschichte, der man am Dienstag auf der ausverkauften Linzer Gugl ein weiteres Kapitel hinzufügen könnte. Am Selbstvertrauen sollte es nach fünf Siegen in fünf Pflichtspielen und einem Torverhältnis von 14:3 nicht mangeln.

LASK vs. FC Basel: Die möglichen Aufstellungen

LASK: Schlager - Trauner, Pogatetz, Wiesinger - Renner, Holland, Michorl, Ranftl - Tetteh, Klauss, Goiginger;

FC Basel: Omlin - Widmer, Comert, Alderete, Xhaka - Balanta, Frei - Bua, Zuffi, Stocker - Ademi;

LASK - Basel: CL-Quali gratis im Livestream und TV sehen

Wie auch schon vor einer Woche wird das Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation live auf ORF gezeigt. Der Countdown beginnt um 20:15 Uhr, 15 Minuten später erfolgt der Ankick.

Kommentiert wird die Partie von Thomas König, Moderation und Analyse übernehmen Rainer Pariasek und Herbert Prohaska.

Zudem gibt es für alle User in Österreich über die TvThek des ORF eine Möglichkeit, die Partie im Livestream auf dem Tablet, Smartphone, Laptop oder PC zu sehen.

Datum Heim Gast Uhrzeit Ergebnis 07.08.2019 FC Basel LASK 20.00 Uhr 1:2 13.08.2019 LASK FC Basel 20.30 Uhr -

LIVETICKER: LASK - FC Basel live

Für all jene, die die Partie nicht live im TV oder Stream sehen können, bietet SPOX einen umfassenden Liveticker an. Hier geht's zur Berichterstattung vom Champions-League-Quali-Hinspiel.