FC Brügge gegen LASK: Champions-League-Playoff heute im TV, Livestream & Liveticker

Für den LASK steigt am Mittwoch um 21:00 Uhr in Brügge das größte Spiel der Vereinsgeschichte. SPOX erklärt, wo die Partie im TV, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

"Nur" ein Spiel ist der LASK von der lukrativen Gruppenphase der Champions League entfernt. Im Playoff wartet mit dem FC Brügge aber eine unangenehme Aufgabe - und die Oberösterreicher müssen einen 0:1-Rückstand vom Hinspiel aufholen.

Mit einem 1:0 würde es für die Linzer in die Verlängerung gehen, jeder Sieg mit mehreren Toren für den Aufstieg reichen - dank der Auswärtstorregel.

FC Brügge - LASK: Mögliche Aufstellungen

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Pogatetz - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Klauss, Tetteh;

Brügge: Mignolet - Mata, Mitrovic, Deli, Sobol - Vanaken, Rits, Vormer - Openda, Okereke, Dennis

LASK gegen FC Brügge: CL-Quali im TV sehen

Wer das Champions-League-Qualifikations-Duell der Österreicher gegen die Belgier sehen will, benötigt Sky. Denn der Pay-TV-Sender verfügt über die Exklusivrechte.

Ab 20:30 Uhr beginnt die Übertragung auf Sky Sport Austria 1 HD, Thomas Trukesitz moderiert und Sky Experte Walter Kogler analysiert die Begegnung.

Auf DAZN könnt ihr ab 23:30 Uhr die Highlights der Partie sehen.

LIVETICKER: FC Brügge - LASK live

Für all jene, die die Partie nicht live im TV oder Stream sehen können, bietet SPOX einen umfassenden Liveticker an. Hier geht's zur Berichterstattung vom Champions-League Play-off-Rückspiel.

Deutscher Brych pfeift LASK-Rückspiel in Brügge

Das Play-off-Rückspiel zur Fußball-Champions-League des LASK am Mittwoch gegen Club Brügge wird vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych geleitet. Im von Polen Szymon Marciniak gepfiffenen Hinspiel in der Vorwoche in Linz hatte es vor dem entscheidenden 1:0 der Belgier eine umstrittene Elfmeter-Entscheidung des Unparteiischen und seines Video Assistant Referees (VAR) gegeben.

LASK - FC Brügge: Play-off der Champions-League