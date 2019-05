FC Liverpool gegen FC Barcelona: Das Champions-League-Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool empfängt heute Abend den FC Barcelona im Halbfinal-Rückspiel der Champions League (21 Uhr im LIVETICKER). Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie in Österreich live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat bei DAZN und verfolge die Champions League live!

FC Liverpool gegen FC Barcelona heute live im TV und Livestream

In dieser Saison teilen sich in Deutschland und Österreich der Pay-TV-Sender Sky und die Streaming-Plattform DAZN die Rechte für die UEFA Champions League. Beide Anbieter übertragen das Spiel heute Abend live und in voller Länge.

Neben dem Angebot, das Spiel auf dem Fernsehbildschirm zu verfolgen, bietet Sky für Kunden auch einen Livestream in der SkyGo-App an.

Liverpool gegen Barcelona im LIVETICKER

Wer die Partie heute nicht anschauen kann, findet hier ab 21 Uhr den SPOX-Liveticker, mit dem ihr keine wichtige Spielszene verpasst.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Partie wird heute Abend um 21 Uhr im Anfield in Liverpool angepfiffen, folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Cüneyt Çakır (TUR)

Cüneyt Çakır (TUR) Assistenten: Bahattin Duran (TUR), Tarik Ongun (TUR)

Bahattin Duran (TUR), Tarik Ongun (TUR) Vierter Offizieller: Artur Dias (POR)

Artur Dias (POR) VAR: Felix Zwayer (GER)

© getty

Liverpool gegen Barcelona: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bittere Nachricht für den FC Liverpool: Top-Stürmer Mo Salah fällt für das Rückspiel verletzungsbedingt aus, dazu fehlen Trainer Jürgen Klopp auch Roberto Firmino und Naby Keita.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Shaqiri, Origi, Mane

Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Shaqiri, Origi, Mane Barcelona: ter Stegen - Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Vidal, Rakitic, Busquets, Coutinho - Suarez, Messi

Champions League: Das Hinspiel zwischen Barcelona und Liverpool

Der FC Liverpool kämpft momentan um den zweiten Finaleinzug in Folge, für den FC Barcelona wäre es die erste Endspiel-Teilnahme seit 2015. Das Hinspiel in Camp Nou war eines der besten Champions-League-Spiele dieser Saison, am Ende besiegten die Katalanen die Reds aus Liverpool aber deutlich mit 3:0.

Das lag vor allem an der individuellen Qualität von Lionel Messi, der auch in diesem Spiel wieder zwei Treffer erzielte und sein Torekonto in dieser Champions-League-Saison auf zwölf Tore hochschraubte.

Der FC Liverpool verpasste vor allem in der Schlussphase, mit einem Anschlusstreffer eine einigermaßen erträgliche Ausgangsposition für das Rückspiel zu schaffen. So benötigen die Reds einen Sieg mit vier Toren Unterschied, um noch ins Finale in Madrid einziehen zu können.

Liverpool gegen Barcelona: Die letzten fünf Duelle

Zuletzt trafen sich die beiden Mannschaften im Champions-League-Achtelfinale 2006/07, damals setzte sich der FC Liverpool aufgrund der Auswärtstorregel knapp durch. Insgesamt haben beide Vereine bei neun Aufeinandertreffen drei Mal gewonnen.

Datum Runde Heim Auwärts Ergebnis 01.05.2019 Halbfinale FC Barcelona FC Liverpool 3:0 06.03.2007 Achtelfinale FC Liverpool FC Barcelona 0:1 21.02.2007 Achtelfinale FC Barcelona FC Liverpool 1:2 13.03.2002 Gruppe 2 FC Barcelona FC Liverpool 0:0 20.11.2001 Gruppe 2 FC Liverpool FC Barcelona 1:3

Champions League: Der restliche Fahrplan

Die beiden Mannschaften, die sich im Halbfinale durchsetzen, treffen am 01.06.2019 in Madrid aufeinander.