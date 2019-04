Tottenham – Manchester City: Wo kann ich die Champions League in Österreich im Livestream & TV sehen?

Im neuen Stadion von Tottenham erklingt am Dienstagabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) zum ersten Mal die Champions League Hymne, wenn es im Viertelfinale der UEFA Champions League zum rein englischen Duell zwischen den Spurs und Manchester City kommt. SPOX erklärt, wo die Partie in Österreich im TV und Livestream zu sehen ist.

Sichere dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und verfolge das Hinspiel zwischen Tottenham und Manchester City in voller Länge

Die letzten drei Duelle zwischen den beiden englischen Topklubs gingen alle an Manchester. Will Mauricio Pochettino endlich einen Titel mit Tottenham gewinnen, so muss diese Serie nun reißen.

Tottenham Hotspur - Manchester City heute live im TV und Livestream

Nachdem die Übertragungsrechte seit der aktuellen Spielzeit zwischen der Streamingplattform DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky aufgeteilt sind, wird es keine Champions-League-Übertragungen im Free-TV geben. Das Spiel der Londoner gegen die Skyblues wird live auf Sky übertragen. Der Sender beginnt ab 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Neben der TV-Übertragung bietet der Sender für seine Abonnenten auch die Möglichkeit an, das Spiel auf mobilen Endgeräten via SkyGo zu sehen.

© getty

Tottenham gegen ManCity: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spitzenduell der beiden Premier-League-Rivalen findet am heutigen Dienstag um 21 Uhr statt. Nach der Einweihung in der Liga wird das Tottenham Stadium nun auch zum ersten Mal Champions-League-Fußball erleben. Verantwortlich für die Leitung der Partie ist ein niederländisches Gespann:

Schiedsrichter: Björn Kuipers

Björn Kuipers Assistenten: Sandra van Roekel, Erwin Zeinstra

Sandra van Roekel, Erwin Zeinstra VAR: Danny Makkelie

Spurs: Erstes Champions-League-Spiel im neuen Stadion

Nach langer Wartezeit wird erstmals im neuen Tottenham Hotspur Stadium die Champions-League-Hymne erklingen. Am vergangenen Mittwoch wurde die neue Heimat der Spurs eröffnet.

Zum Auftakt gewannen die Lilywhites mit 2:0 gegen Crystal Palace. Heung-Min Son und Christian Eriksen trafen für die Truppe von Trainer Mauricio Pochettino.

Tottenham vs. ManCity: Die letzten Duelle