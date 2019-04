Manchester City – Tottenham live: Wo kann ich das Rückspiel in Österreich im TV und LIVESTREAM sehen?

Nach dem erfolgreichen Stadion-Debüt in der neuen Heimspielstätte will Spurs-Coach Mauricio Pochettino heute Abend den Habfinal-Einzug gegen Manchester City (ab 21 Uhr im LIVETICKER) klarmachen. Wo, wann und wie ihr das Champions-League-Rückspiel live im österreichischen TV oder Stream mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Seht alle Highlights der Viertelfinal-Begegnung der Champions League zwischen Manchester City und Tottenham nur bei DAZN. Sichert euch jetzt den kostenfreien DAZN-Testmonat und verpasst künftig kein Highlight der Königsklasse.

Beide Teams treffen in dieser Woche aber nicht nur in der UEFA Champions League aufeinander. Heute findet das Duell zwischen den Citizens und den Spurs in der Königsklasse statt, schon am Samstag kommt es zum Aufeinandertreffen in der Premier League.

City-Coach Guardiola weiß um die Wichtigkeit der zwei anstehenden Duelle gegen die Spurs. Der spanische Stratege macht mögliche Titelgewinne von den beiden Direkt-Vergleichen mit Tottenham abhängig: "Wenn wir die zwei anstehenden Spiele diese Woche nicht gewinnen, verlieren wir beide Titel."

Manchester City - Tottenham Hotspur heute live im TV und LIVESTREAM

Das anstehende Champions-League-Duell zwischen Manchester City und Tottenham wird nicht im Free-TV übertragen. Sky und DAZN kümmern sich im Zusammenspiel um alle Live-Übertragungen der laufenden Champions-League-Saison.

In Österreich wird das englische Duell zwischen den Skyblues und den Spurs ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Pünktlich zum Anpfiff um 21 Uhr meldet sich Sky-Kommentator Hansi Küpper live aus dem Etihad Stadium in Manchester (Sky Sport Austria). Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt um 19.30 Uhr mit folgender Besetzung:

Moderator: Michael Leopold

Experte: Dietmar Hamann, Erik Meijer

Gäste: Rafael van der Vaart, Tobias Altschäffl

In Deutschland wird das rein englische Duell zwischen City und Tottenham auf Sky Sport 2 übertragen.

Auf den Livestream bei Sky Go können sowohl deutsche als auch österreichische Sky-Kunden zugreifen.

Manchester City gegen Tottenham: Alle Spieldaten auf einen Blick

Anstoß der Partie in Manchester ist um 21 Uhr, genau wie beim Parallelspiel zwischen dem FC Porto und Liverpool. Alle wichtigen Daten im Vorfeld der Partie Manchester City - Tottenham Hotspur:

Anpfiff: 21 Uhr

Austragungsort: Etihad Stadium, Manchester

Schiedsrichter-Gespann: Cüneyt Cakir (Türkei), Bahattin Duran (Türkei), Tarik Ongun (Türkei), Artur Soares Dias (Portugal)

Manchester City - mögliche Aufstellung: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Mendy - Fernandinho, Gündogan, De Bruyne - Bernardo Silva, Aguero, Sterling

Tottenham Hotspur - mögliche Aufstellung: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, D. Rose - Sissoko, Winks - Alli, Eriksen, Son - F. Llorente

Bei den Spurs wird Superstar Harry Kane weiterhin verletzt fehlen.

Champions League: Highlights der Partie ManCity - Tottenham

Alle Spiel-Highlights der Partie Manchester City - Tottenham Hotspur werden kurz nach Spielende auf DAZN zu sehen sein. DAZN stellt die Highlights vom Spiel wie gewohnt ab 23.30 Uhr auf der Plattform zur Verfügung.

Ab 0 Uhr ist das Champions-League-Duell City - Spurs in voller Spiellänge verfügbar. Die Highlight-Berichterstattung und das komplette Spiel wird sowohl bei DAZN Austria als auch bei DAZN (Deutschland) zu sehen sein.

Wer die Partie live mitverfolgen möchte, kann den Spielverlauf der Partie auf SPOX über den SPOX-Liveticker mitlesen.

Premier League: Direkte Duelle der Citizens und Spurs

Die Statistik der letzten direkten Liga-Aufeinandertreffen spricht ganz klar für den heutigen Gastgeber aus Manchester. Die Citizens gewannen drei der letzten fünf Duelle in der Premier League. Den letzten Liga-Sieg fuhren die Spurs gegen City im Oktober 2016 ein.

Die fünf letzten Direkt-Vergleiche in der Premier League zwischen ManCity und Tottenham:

Datum Heim Gast Ergebnis 29.10.18 Tottenham Hotspur Manchester City 0:1 14.04.18 Tottenham Hotspur Manchester City 1:3 16.12.17 Manchester City Tottenham Hotspur 4:1 21.01.17 Manchester City Tottenham Hotspur 2;2 02.10.16 Tottenham Hotspur Manchester City 2:0

Champions League 2018/19: Top-Torjäger beider Teams

Top-Torschützen von Manchester City:

Manchester City Tore Elfmeter-Tore S. Agüero 5 1 Gabriel Jesus 4 2 L. Sané 4 0 David Silva 3 0 Bernardo Silva 3 0

Die treffsichersten Spieler bei den Tottenham Hotspur: