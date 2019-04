Liverpool - FC Porto: Wo kann ich die Champions League in Österreich im Livestream & TV sehen?

Der FC Liverpool empfängt am heutigen Dienstagabend im Viertelfinale der UEFA Champions League den FC Porto (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Dabei kommt es zum Re-Match des Achtelfinals aus dem Vorjahr. SPOX erklärt, wo die Partie in Österreich im TV und Livestream zu sehen ist.

Sichere dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und verfolge Liverpools Hinspiel gegen Porto in voller Länge

Liverpool feierte in der Premier League am vergangenen Freitag einen umkämpften 3:1-Auswärtssieg beim FC Southampton. Nachdem die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp den FC Bayern eliminierte, wartet im CL-Viertelfinale der FC Porto.

Liverpool FC - Porto heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt das heutige CL-Spiel in voller Länge live, die Übertragung beginnt um 20.45 Uhr. Der Streamingdienst teilt sich mit dem Pay-TV-Sender Sky für die aktuelle Saison die Übertragungsrechte für die Champions League in Deutschland und Österreich. Während DAZN die ganze Partie zeigt, gibt es auf Sky Ausschnitte in der Konferenz zu sehen.

Beim Streamingdienst gibt es außer der Champions League noch jede Menge Live-Sport. So zeigt DAZN alle Spiele der UEFA Europa League, Serie A, Ligue 1 und der Primera Division. Außerdem hat DAZN die Premier League sowie weitere Top-Ligen im Programm. Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat!

© getty

FC Liverpool gegen FC Porto heute im LIVE-TICKER

Neben den Live-Übertragungen könnt ihr das Spiel auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Hier geht es zum Liveticker für diese Partie.

Champions League: Liverpool gegen Porto

Die Partie findet am heutigen Dienstag um 21 Uhr statt. Austragungsort ist das Anfield-Stadium in Liverpool. Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter : Antonio Mateu Lahoz (ESP)

: Antonio Mateu Lahoz (ESP) Assistenten: Pau Cebrián Devís (ESP), Roberto del Palomar (ESP)

Pau Cebrián Devís (ESP), Roberto del Palomar (ESP) Vierter Offizieller: Ovidiu Hategan (ROU)

Ovidiu Hategan (ROU) VAR: Jesús Gil Manzano (ESP)

Die ewige Torjägerliste der Champions League inklusive Europapokal der Landesmeister © getty 1/21 Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin gegen Atletico Madrid im Alleingang ins Champions-League-Viertelfinale geschossen - und dank seiner drei Treffer die Führung in der ewigen Torschützenliste der CL ausgebaut. Hier gibt's die Top 20 (Stand 13.3.2019). © getty 2/21 18. Platz: Fernando Morientes. 33 Tore in 93 Spielen für Olympique Marseille, FC Valencia, FC Liverpool und Real Madrid. © imago 3/21 18. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 4/21 18. Platz: Edinson Cavani. 34 Tore in 59 Spielen für Paris St.-Germain und den SSC Neapel. © getty 5/21 Platz 17: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © getty 6/21 16. Platz: Sergio Agüero. 36 Tore in 66 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 7/21 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 8/21 14. Platz: Thomas Müller. 42 Tore in 105 Spielen für Bayern München. © getty 9/21 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 10/21 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 11/21 11. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 12/21 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 13/21 9. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 14/21 8. Platz: Alfredo di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 15/21 7. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 16/21 Platz 6: Robert Lewandowski. 53 Tore in 79 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 17/21 5. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 18/21 4. Platz: Karim Benzema. 60 Tore in 112 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 19/21 3. Platz: Raul. 72 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 106 Tore in 130 Spielen für den FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 124 Tore in 160 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

Liverpool vs. FC Porto: Die letzten Duelle im Überblick

Die Vorzeichen sind klar: Der FC Porto konnte gegen Liverpool noch kein einziges Spiel gewinnen. Zwei Mal errangen die Portugiesen ein Unentschieden.