Juventus - Ajax im Livestream: Champions League, Viertelfinale live im TV & Liveticker

Juventus Turin hat im Hinspiel vom Viertelfinale der UEFA Champions League bei Ajax Amsterdam ein 1:1 erreicht. Im Rückspiel am heutigen Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) will die Mannschaft um Cristiano Ronaldo den Halbfinal-Einzug perfekt machen. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV zu sehen ist.

Ajax Amsterdam ist die größte Überraschung dieser Champions-League-Saison. Der nächste begeisternde Auftritt soll am Dienstagabend bei Juventus Turin folgen, die Italiener gelten nach dem 1:1 vor einer Woche weiter als Favorit. Wie wenig wert dieser Status allerdings sein kann, führte Ajax im Achtelfinale Real Madrid vor Augen.

Champions League heute live: Welches Spiel zeigt DAZN?

Der Streamingdienst DAZN und Sky teilen sich die Übertragung der Viertelfinals. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie zwischen dem FC Barcelona und Manchester United, während DAZN Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam im Programm hat. Anpfiff ist um 21 Uhr.

DAZN begleitet euch ab 20.45 Uhr mit folgender Besetzung durch den Abend:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experten: Sebastian Kneißl und Ralph Gunesch

Juventus Turin - Ajax Amsterdam: Voraussichtliche Aufstellungen

Die beiden Torschützen aus dem Hinspiel - Cristiano Ronaldo und David Neres - werden in den jeweiligen Startformationen erwartet.

Juve: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Matuidi, Pjanic, Betancur - Bernadeschi, Mandzukic, Ronaldo

Ajax: Onana - Veltman, de Ligt, Blind, Sinkgraven - Schöne, de Jong - Van de Beek - Ziyech, Tadic, Neres

Champions League: Behörden wiesen Ajax-Fans aus

taliens Innenministerium hat 54 niederländische Fans des Landes verwiesen. Sie waren am Tag vor dem Champions-League-Spiel zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam mit Waffen, Rauchbomben und Feuerwerkskörpern im Gepäck aufgegriffen worden, hieß es am Montag vonseiten der Behörden.

Die Tifosi würden am Dienstagvormittag zur Grenze eskortiert. Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in Amsterdam in der Vorwoche waren mehr als 140 offenbar gewaltbereite Anhänger, die meisten davon Italiener, festgenommen worden.

Champions League: Juventus' Weg ins Viertelfinale

In der ersten K.o.-Runde im CL-Achtelfinale eliminierte Juventus Turin knapp Atletico Madrid. Juve verlor das Hinspiel in Spanien mit 0:2, doch Cristiano Ronaldo schoss die Italiener dank eines Dreierpacks ins Viertelfinale. In der Gruppenphase gab es vier Siege für die Italiener.

© getty

Datum Heim Ergebnis Auswärts 19.09.2018 FC Valencia 0:2 Juventus Turin 02.10.2018 Juventus Turin 3:0 Young Boys Bern 23.10.2018 Manchester United 0:1 Juventus Turin 07.11.2018 Juventus Turin 1:2 Manchester United 27.11.2018 Juventus Turin 1:0 FC Valencia 12.12.2018 Young Boys Bern 2:1 Juventus Turin 20.02.2019 Atletico Madrid 2:0 Juventus Turin 12.03.2019 Juventus Turin 3:0 Atletico Madrid 10.04.2019 Ajax Amsterdam 1:1 Juventus Turin

Ajax Amsterdam: Der Weg ins Viertelfinale der Champions League

In der Gruppenphase blieb Ajax Amsterdam ungeschlagen, im Achtelfinale setzten sie sich sensationell gegen Real Madrid durch. Durch ein 4:1-Sieg im Rückspiel in Madrid zog Ajax in beeindruckender Manier in das Viertelfinale ein.

© getty