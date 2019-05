FC Barcelona vs. FC Liverpool: Wo kann ich das Champions-League-Hinspiel in Österreich im TV und Livestream verfolgen?

Der FC Barcelona empfängt im Hinspiel des Champion-League-Halbfinales den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp. Wo ihr die Partie in Österreich live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Schaut euch die Halbfinale-Begegnung in der Königsklasse zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool in voller Länge bei DAZN an. Sichert euch jetzt den kostenfreien DAZN-Testmonat und verpasst kein Highlight.

FC Barcelona vs. FC Liverpool: Alle Daten auf einen Blick

Datum: Mittwoch, 01.05.19

Uhrzeit: 21 Uhr

Spielort: Camp Nou

Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

FC Barcelona vs. FC Liverpool: Der Weg ins Halbfinale

Vorjahresfinalist Liverpool hatte im Viertelfinale gegen den FC Porto überhaupt keine Mühe. Nachdem man das Hinspiel vor eigenem Publikum mit 2:0 gewonnen hatte, siegte man auswärts in Porto sogar mit 4:1. Im Achtelfinale hatten die Reds den FC Bayern München ausgeschaltet. Gegen Barca hofft Jürgen Klopp, wieder auf den angeschlagenen Angreifer Roberto Firmino zurückgreifen zu können.

Auch der FC Barcelona spielte sich souverän in die Runde der letzten vier. Gegen Manchester United gewann man auswärts 1:0, daheim legte man ein 3:0 gegen die Red Devils nach. Coach Erneste Valverde kann im Hinspiel aus dem Vollen schöpfen: Seine Stars sind allesamt fit.

FC Barcelona vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt das heutige Champions-League-Semifinale in voller Länge. De Übertragung beginnt um 20.45 Uhr. Der Streamingdienst teilt sich mit dem Pay-TV-Sender Sky in der aktuellen Saison die Übertragungsrechte der Königsklasse in Deutschland und Österreich. Ab dem Halbfinale zeigen sowohl DAZN als auch Sky alle Spiele in voller Länge live.

Bei DAZN gibt es neben der Champions League, Europa League und den europäischen Topligen noch jede Menge weiteren hochklassigen Live-Sport. Unter anderem hat DAZN die NBA-Playoffs im Programm, dazu kommt Baseball, Tennis oder exklusive Boxkämpfe wie Canelo Alvarez vs. Daniel Jacobs am 4. Mai.

Datum Heim Auswärts Live-Übertragung Di., 30.04. Tottenham Hotspur Ajax Amsterdam DAZN, DAZN Austria, Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go Mi., 01.05. FC Barcelona FC Liverpool DAZN, DAZN Austria, Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go Di., 07.05. FC Liverpool FC Barcelona DAZN, DAZN Austria, Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go Mi., 08.05. Ajax Amsterdam Tottenham Hotspur DAZN, DAZN Austria, Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go

FC Barcelona vs. FC Liverpool im Liveticker

Neben der Live-Übertragung gibt es hier auf SPOX die Möglichkeit, die Partie im Liveticker mitzulesen. Hier geht es zum Spox-Liveticker!

