PSG gegen Manchester United: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch spielt Paris Saint-Germain gegen Manchester United im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League. SPOX verrät euch was ihr alles über das Duell in der Champions League wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Paris Saint-Germain befindet sich für das Achtelfinal-Rückspiel in einer tollen Ausgangsposition. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte sich im Hinspiel mit 2:0 im Old Trafford durch. So war es Innenverteidiger Presnel Kimpembe, der PSG kurz nach der Pause in Führung brachte, ehe Megastar Kylian Mbappe mit dem 2:0 für die Vorentscheidung sorgte.

PSG gegen Manchester United: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen PSG und Manchester United findet am heutigen Mittwoch um 21.00 Uhr statt. Austragungsort des Duells ist der Parc des Princes in Paris. Dieses Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Damir Skomina

Damir Skomina Assistenten: Jure Praprotnik, Robert Vukan

Jure Praprotnik, Robert Vukan Vierter Offizieller: Matej Jug

Matej Jug VAR: Massimiliano Irrati

PSG gegen ManUnited heute live im TV und Livestream

Die UEFA Champions League ist nicht mehr im Free-TV zu sehen. Stattdessen teilen sich der Pay-TV Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der Königsklasse. Dieses Spiel wird von Sky live und exklusiv übertragen. Dies gilt für Deutschland und für Österreich. Folgendes Personal begleitet Sie ab 19.30 Uhr durch den Champions-League-Abend:

Kommentator Einzelspiel: Hansi Küpper

Hansi Küpper Kommentator Konferenz: Martin Groß

Martin Groß Experten: Dietmar Hamann, Erik Meijer

Dietmar Hamann, Erik Meijer Moderation: Michael Leopold

Michael Leopold Gäste: Valerien Ismael, Raphael Honigstein

Der Livestream via SkyGo bietet Sky-Abonnenten die Möglichkeit das Spiel auch auf mobilen Geräten zu verfolgen.

Paris Saint-Germain schlägt Manchester United: Die Pressestimmen © getty 1/13 Thomas Tuchel steht mit Paris Saint-Germain nach einem eindrucksvollen 2:0-Sieg bei Manchester United mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League. SPOX präsentiert die Pressestimmen. © getty 2/13 L’EQUIPE (Frankreich): "Wie in einem Traum! Nach einer Vorführung im Theater der Träume ist das Viertelfinale für die Tuchel-Elf zum Greifen nahe. Di Maria begleicht die offene Rechnung mit seinem Ex-Klub." © getty 3/13 LE PARISIEN (Frankreich): "Welch eine Lektion! PSG untermauert mit dem 2:0 in Manchester seine Titelambitionen. Tuchel findet die richtigen taktischen Lösungen." © getty 4/13 FRANCE FOOTBALL (Frankreich): "Der erste Sieg einer französischen Mannschaft im Old Trafford – und was für einer! Kein Neymar? Kein Cavani? Kein Problem! Viele reden über Mbappe, aber was Marquinhos im Mittelfeld leistete, war exzellent." © getty 5/13 DAILY MIRROR (England): "United unterliegt PSG – aber nicht wegen der fehlenden Erfahrung von Solskjaer, sondern wegen der brillanten Leistung der Gäste. Nach dem Doppelschlag durch Kimpembe und Mbappe müssen die Red Devils einen Berg überwinden." © getty 6/13 THE GUARDIAN (ENGLAND): "Die Pariser beweisen, dass sie zu gut für United sind. Pogba verpasst das Rückspiel. Die Chancen sind nach dem 0:2 ohnehin gering." © getty 7/13 DAILY MAIL (England): "Eine Nacht zum Vergessen für die Red Devils. Di Maria wurde ausgebuht und mit einer Flasche beworfen, lachte nach zwei Vorlagen und einem 'Fu** off' Richtung Publikum aber am Besten." © getty 8/13 GAZZETTA DELLO SPORT (Italien): "Di Maria top, Pogba Flop: PSG stürzt United ins Verderben und bewirbt sich als Topfavorit auf den Champions-League-Titel." © getty 9/13 MARCA (Spanien): "Ein teuflisches PSG! Di Maria vernichtet seinen Ex-Klub. An einem Abend brachte der Argentinier das Old Trafford häufiger zum Aufstehen als in seiner gesamten Saison in Manchester. Er war ein Albtraum für das Theater der Träume." © getty 10/13 AS (Spanien): "Mbappe und PSG verbreiten Angst. Der junge Franzose sorgte mit der Unterstützung von Di Maria dafür, dass Neymar und Cavani nicht gebraucht wurden." © getty 11/13 EL PAIS (Spanien): "PSG nimmt das Old Trafford ein. Ohne Neymar und Cavani, aber mit den überragenden Mbappe, Di Maria und Verratti setzten die Franzosen in Manchester ein Zeichen der Autorität." © getty 12/13 MUNDO DEPORTIVO (Spanien): "Mbappe genial, Pogba verliert die Nerven. Solskjaers Revolution bei United ließ viele glauben, sein Team könne es mit den ganz Großen Europas aufnehmen. Die Realität war eine andere." © getty 13/13 SPORT (Spanien): "PSG sorgt für den Hammer im Old Trafford. Die Vorzeichen standen alles andere als rosig für die Mannschaft von Tuchel. Sie hielt dem Druck stand und knackte das beste United seit Jahren."

PSG vs. Manchester United: Highlights und Re-Live

Abonnenenten von DAZN kommen allerdings auch auf ihre Kosten. Das Spiel zwischen PSG und Manchester United ist ab 0 Uhr auf DAZN im Re-Live in voller Länge zu sehen. Folgendes Personal steht Ihnen zur Verfügung:

Kommentator: Oliver Forster

Experte: Alexis Menuge

Wer nicht so lange warten kann, hat ab 23.30 Uhr die Möglichkeit die Highlights der Partie bei DAZN und bei SPOX anzusehen.

Der Streamingdienst DAZN hat neben der UEFA Champions League auch die UEFA Europa League, Premier League, Serie A, Ligue 1, LaLiga im Angebot. Zudem können Fans der NBA, NHL, NFL, MLB und vielem mehr, ihren Lieblingssport genießen. Dazu gehört unter anderem Darts, Tennis, Boxen, UFC-Kämpfe und Motorsport. All das kostet lediglich 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar.

Paris Saint-Germain gegen United heute im LIVE-TICKER

All diejenigen, die keine Mglichkeit haben das Spiel vor dem Bildschirm anzuschauen, können jederzeit den ausführlichen Liveticker von SPOX in Anspruch nehmen. Den Liveticker gibt es hier.

PSG vs. ManUnited: Voraussichtliche Aufstellungen

Paris Saint-Germain plagen nach wie vor Verletztungssorgen. Die Anzahl der Verletzten hält sich zwar momentan in Grenzen, die Qualität der Ausfälle ist aber ein schwerer Verlust für Thomas Tuchel. Sowohl Neymar (Fußverletzung) als auch Edision Cavani (Muskelverletzung) fehlen.

Ole Gunnar Solskjaer hat ebenfalls enorme Verletzungen und Ausfälle zu beklagen. So muss Manchester United definitiv auf Paul Pogba aufgrund einer Gelbrotsperre verzichten. Jesse Lingard, Juan Mata und Ander Herrera (alle Oberschenkelprobleme), Nemanja Matic (Blessur) und Antonia Valencia (Wadenprobleme) fallen alle verletzt aus. Anthony Martial droht ebenfalls auszufallen.