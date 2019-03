Juventus Turin - Atletico Madrid: Wo wird die Champions League in Österreich gezeigt?

Heute Abend steht das Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League zwischen Juventus und Atletico auf dem Programm. Bei SPOX erfahrt ihr alles rund um die Live-TV-Übertragung und den Livestream dieser Partie in Österreich.

Als Mitfavorit auf den Titel gehandelt, steht Juventus Turin im Champions-League-Achtelfinale vor einer Mammutaufgabe. Atletico Madrid erwies sich vor drei Wochen als der erwartet harte Gegner und legte mit einem 2:0-Heimsieg die Weichen zum Aufstieg. Im Rückspiel am Dienstagabend in Turin bauen Cristiano Ronaldo und Co. auf den Heimvorteil.

Juventus vs. Atletico live: TV-Übertragung und Livestream in Österreich

Das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen Atletico Madrid und Juventus Turin findet heute mit Anpfiff um 21 Uhr im Juventus Stadium statt. Der niederländische Referee Björn Kuipers wird die Begegnung in Madrid, zusammen mit Sander van Roekel, Erwin Zeinstra und Danny Makkelie, leiten.

Die Partie Juve - Atletico wird nicht im Free-TV zu sehen sein. In Österreich zeigt der Streamingdienst DAZN die Partie in voller Länge live und exklusiv. Um 20.45 Uhr geht es mit den ersten Vorberichten los. Dieses DAZN-Personal begleitet euch durch den Abend:

Moderator: Alex Schlüter

Experten: Jonas Hummels & Ralph Gunesch

Kommentator: Marco Hagemann

© getty

Juve gegen Atleti: Highlights bei DAZN

Allen österreichischen Fans der Champions League liefert DAZN AT 40 Minuten nach Spielende die Highlights vom Spiel Atletico vs. Juventus, ebenso wie von der Parallel-Partie zwischen Schalke 04 und ManCity.

Darüber hinaus seht ihr bei DAZN alle Spiele der UEFA Europa League, auch das Rückspiel von Salzburg gegen Napoli. Für lediglich 9,99 Euro im Monat bekommt ihr Live-Sport vom Feinsten (Fußball, Basketball, Handball, Eishockey, Kampfsport und vieles mehr). Das monatliche Abonnement für 9,99 Euro greift erst nach Ablauf des Testmonats, welcher für Neukunden immer kostenfrei ist.

Juventus - Atletico 0:2: So lief das Hinspiel

Tore: 1:0 Jose Gimenez (78.), 2:0 Diego Godin (83.)

© getty

Atletico Madrid vs. Juventus - Stürmer trifft auf Ex-Klub

Juventus-Stürmer Mario Mandzukic dürfte für die Champions-League-Partie gegen Madrid besonders motiviert sein. Immerhin lief der Kroate ganze 43 Mal für die 'Rojiblancos' auf. Dabei erzielte er insgesamt 20 Tore und holte 2014 den spanischen Superpokal.

Atletico Madrid und Juventus Turin nach der Vorrunde

In Gruppe H belegte Juventus Turin den ersten Platz nach sechs Gruppenspielen. Mit dieser Tor- und Punkt-Ausbeute zog die "Alte Dame" ins Achtelfinale der Champions League ein:

Pl. Mannschaft Bilanz (S-U-N) Tordifferenz Punkte 1 Juventus Turin 4-0-2 9:4 12 2 Manchester United 3-1-2 7:4 10 3 FC Valencia 2-2-2 6:6 8 4 BSC Young Boys 1-1-4 4:12 4

Atletico Madrid hat nach der Gruppenphase zwar mehr Punkte auf dem Konto. Nichtsdestotrotz landen die Spanier nur auf Rang zwei in Gruppe A: