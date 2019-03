Champions-League-Achtelfinale: Bayern München gegen FC Liverpool im TV, Livestream und Liveticker

Heute treffen im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals der FC Bayern München und der FC Liverpool aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung aus der Allianz Arena im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem 0:0-Unentschieden vor drei Wochen haben beide Teams alle Chancen, in der Champions-League in die nächste Runde einzuziehen. Der FC Bayern schaffte es nicht, an der Anfield Road ein Auswärtstor zu erzielen, hat aber dafür den Heimvorteil auf seiner Seite.

Bayern und Liverpool: Die Lage vor dem Achtelfinale

Der FC Bayern München ist in der Bundesliga auf dem Vormarsch: Nach bereits neun Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund steht der FCB seit dem vergangenen Wochenende erstmals wieder an der Tabellenspitze und feierte einen überzeugenden 6:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg.

Auch der FC Liverpool befindet sich in guter Verfassung. Durch zwei Unentschieden gegen Everton und Manchester United in den zurückliegenden Wochen mussten die Reds die Tabellenführung jedoch an Manchester City abgeben. Beim 4:2-Heimsieg gegen den FC Burnley am vergangenen Sonntag konnte Liverpool Selbstvertrauen sammeln.

Bayern gegen Liverpool: Wann und wo findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool findet am heutigen Abend um 21 Uhr statt. Austragungsort ist die Allianz Arena in München, die in der Champions League 70.000 Zuschauern Platz bietet. Geleitet wird die Partie vom italienischen Referee Daniele Orsato, der bereits für das Gruppenspiel der Bayern gegen Benfica Lissabon verantwortlich war.

FC Bayern gegen FC Liverpool live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Bayern und Liverpool kann nicht im Free-TV verfolgt werden. Stattdessen teilen sich Sky und DAZN die Übertragung der Champions-League-Begegnungen auf. Die Partie des FC Bayern ist heute live auf Sky zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 19.30 Uhr. Euch steht sowohl die Konferenz auf Sky Sport 1 als auch das Einzelspiel auf Sky Sport 2 zur Auswahl. Der Pay-TV-Sender stellt zudem einen Livestream über SkyGo zur Verfügung.

Bayern - Liverpool: Highlights und Liveticker

Auf DAZN könnt ihr ab etwa 23.30 Uhr die Höhepunkte der Partie Bayern gegen Liverpool auf Abruf sehen. Außerdem habt ihr bei SPOX auch ohne Abonnement die Möglichkeit, das Spiel im ausführlichen Liveticker zu verfolgen und verpasst somit keine Highlights.

Bayern vs. Liverpool: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals muss der FC Bayern auf die gesperrten Joshua Kimmich und Thomas Müller verzichten. Auch Arjen Robben steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp kann auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, auch Abwehrchef Virgil van Dijk steht nach abgesessener Gelbsperre wieder parat.

FC Bayern: Neuer - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Javi Martinez, Thiago - Gnabry, James, Ribery - Lewandowski

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Fabinho - Salah, Roberto Firmino, Mane

Champions League: Terminplan bis zum Finale

Bereits zwei Tage nach den letzten Spielen im Achtelfinale findet die Auslosung zur nächsten Runde statt. Das Viertelfinale steht dann Mitte April auf dem Programm, ehe der Wettbewerb mit dem Finale am 1. Juni in Madrid abgeschlossen wird.