Champions League: Schalke vs. Manchester City live im TV und LIVE-STREAM! Wer überträgt das Achtelfinale?

Im Champions-League-Achtelfinale spielt am Mittwochabend der FC Schalke gegen Manchester City (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Alle Informationen rund um das Spiel und wer die Partie überträgt, erklärt euch SPOX.

Am heutigen Mittwochabend findet das Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Schalke und Manchester City statt. Der Underdog aus der deutschen Bundesliga empfängt Manchester City in der Veltins Arena auf Schalke. Mit Matija Nastasic und Rabbi Matondo stehen zwei ehemalige Spieler von Manchester City im Kader der Schalker. Leroy Sane wechselte dagegen im Sommer 2016 und tauschte sein Trikot von Königs- zu Himmelblau.

FC Schalke 04 vs. Manchester City: Das Spiel im Überblick

Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ort Anpfiff Zuschauer 20.02.2019 FC Schalke 04 Manchester City Veltins Arena, Gelsenkirchen 21.00 Uhr 62.271 Plätze

Wer zeigt das Spiel zwischen Schalke und Manchester City heute live?

Der Streamingdienst DAZN überträgt das Achtelfinale der Champions League zwischen dem FC Schalke und Manchester City live und in voller Länge. Das Spiel beginnt um 21.00 Uhr. Die Übertragung beginnt bereits um 20.45 Uhr mit Vorberichten live aus dem Stadion.

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Moderator: Elmar Paulke

Elmar Paulke Experte: Per Mertesacker

Neben der Champions League bietet DAZN weiteren europäischen Spitzenfußball an. So kann man die Europa League, Serie A, Ligue 1, La Liga und die Premier League live und in voller Länge genießen. Zudem bietet DAZN mit der NBA, NFL, NHL und MLB besten US-Sport an und zeigt Spitzensport aus der Welt des Tennis, UFC, Boxen, Motorsport oder auch Darts. Ein Abonnement kostet lediglich 9,99 Euro monatlich, der erste Monat ist dabei sogar kostenfrei zu genießen. Sollte euch DAZN nicht gefallen, könnt ihr jederzeit monatlich kündigen.

Schalke - ManCity: Die vergangenen Duelle im Überblick:

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis UEFA Cup (Gruppenphase) 27.11.2008 FC Schalke 04 Manchester City 0:2 Europapokal der Pokalsieger (Halbfinale) 15.04.1970 Manchester City FC Schalke 04 5:1 Europapokal der Pokalsieger (Halbfinale) 01.04.1970 FC Schalke 04 Manchester City 1:0

Champions League live sehen: Achtelfinal-Übertragungen in Österreich

Die Übertragungen der Champions League sind in Österreich auf Sky und DAZN verteilt. Wir bieten euch einen Überblick zu den Achtelfinal-Hinspielen.