"Er ist unglaublich": Joelinton vor Manchester-City-Duell gehypt

In Hütteldorf wurde Joelinton mit gemischten Gefühlen betrachtet. Im Sommer 2016 lieh sich der SK Rapid den schüchternen Brasilianer von der TSG Hoffenheim aus und bis Sommer 2018 stürmte er in Grün-Weiß.

21 Tore in 79 Spielen erzielte Joelinton für Rapid, bevor er die Rückreise nach Hoffenheim antrat. Retrospektiv wurde Joelinton weitestgehend als Chancentod betrachtet.

In Hoffenheim weiß man die Qualitäten des 22-Jährigen zu schätzen. In der laufenden Saison kam Joelinton unter Trainer Julian Nagelsmann schon zu acht Einsätzen in der Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und wurde zu einem integralen Bestandteil der Mannschaft.

Vor dem Champions-League-Duell zwischen Hoffenheim und Manchester City (für alle Zuseher aus Österreich ab 18:55 Uhr LIVE auf DAZN) widmete das recht renommierte englische Blatt Independent dem Ex-Rapidler ein ausführliches Porträt. In dem Lutz Pfannenstiel, Hoffenheims Head of International Relations and Scouting, über Joelinton schwärmt.

"Jetzt, wo er sich an den europäischen Fußball gewöhnt hat, ist er unglaublich. Er ist stark wie ein Ochse, kopfballstark und kann den Ball gut halten. Er ist ein moderner Zielstürmer", so Pfannenstiel im Independent.

"Er ist nicht nur ein großer Stürmer, den man mit hohen Bällen anspielt. Er hat auch brasilianischen Flair, ist technisch begabt, kann ins eins gegen eins gehen und ist schnell und körperlich stark. Er hat alles, um ein Top-Spieler zu sein."

Champions League: Welches Spiel zeigt DAZN heute live im Stream?