Red Bull Salzburg vs. Shkendija Tetovo: Die Aufstellungen sind da

Der Weg zum erstmaligen Einzug in die Champions League führt Red Bull Salzburg über Skopje. Dort ist heute (20.15 Uhr/live Puls 4) Mazedoniens Meister Shkendija Tetovo der Gegner. Trotz des klaren 3:0-Siegs am vergangenen Mittwoch will Österreichs Serienchampion konzentriert in dieses Spiel gehen "und es nicht auf die leichte Schulter nehmen", wie Torgarant Munas Dabbur versprach.

Mit dieser Aufstellung wollen die Salzburger ins Play-Off kommen: Stankovic - Ulmer, Ramalho, Pongracic, Lainer - Schlager, Samassekou, Haidara - Wolf - Dabbur, Yabo.

Gegenüber dem Hinspiel lässt Marco Rose nur Zlatko Junuzovic auf der Tribüne, der Neo-Salzburger sah im Hinspiel die gelb-rote Karte.

Shkendija Tetovo schickt beim Heimspiel folgende Elf aufs Grün: Zahov - Mici, Adili, Musliu, Bejtulaj - Totre, Alimi - Stenio Junior, Emini, Nafiu - Ibraimi.

LIVE: Shkendija Tetovo vs. Red Bull Salzburg

48. Minute: Hannes Wolf jagt die Frucht amutterseelenalleine übers Tor, das hätte das 1:0 sein müssen!

44. Minute: Spiel plätschert so dahin, Salzburg muss nicht, Tetovo spielt recht brav. Eine Halbzeit, die man schnell wieder vergessen hat.

25. Minute: Ramalho mit dem Tor, davor will der Schiedsrichter aber ein Foul erkannt haben. Zählt nicht.

10. Minute: Spiel wird ruppiger, die Salzburger haben aber alles unter Kontrolle.

5. Minute: Ray Yabo mit dem perfekten Stangler auf Munas Dabbur, der israelische Goalgetter trifft den Ball aber nicht gut.