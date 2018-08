Red Bull Salzburg gegen Shkendija Tetovo: Das Champions-League-Quali-Hinspiel im Livestream sehen

Der FC Red Bull Salzburg trifft in der 3. Runde der UEFA-Champions-League-Qualifikation am Mittwoch um 19:00 Uhr auf Mazedoniens Meister Shkendija Tetovo. SPOX erklärt, wo man den roten Bullen im Livestream oder TV dabei zusehen kann.

Die Mazedonier schlugen ihren Gegner Sheriff Tiraspol (Moldawien) in der zweiten Quali-Runde mit dem Gesamtscore von 1:0, dem Heimsieg folgte ein 0:0 auswärts. Sollten sich die Salzburger in der dritten Quali-Runde gegen Mazedoniens Meister Shkendija Tetovo durchsetzen, wartet im Play-off um den Einzug in die Gruppenphase Roter Stern Belgrad oder Spartak Trnava. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Red Bull Salzburg - Shkendija Tetovo: Livestream und TV-Übertragung

Doch vorher müssen die Salzburger die Mazedonier ausschalten. Aber wo kann man das Spiel sehen? Die Partie der Bullen gegen Shkendija Tetovo ist live im Free-TV ab 18:00 Uhr auf PULS 4 zu sehen. Spielbeginn ist 19:00 Uhr. Kommentator ist Michael Gigerl, Experte Johnny Ertl. Das Spiel ist auch online im Livestream auf www.puls4.com zu finden.

Champions League: Playoffs zur Gruppenphase im Überblick

Heim Auswärts Sieger aus Roter Stern Belgrad - Spartak Trnava RB Salzburg / Shkendija Tetovo Sieger aus Qarabag Agdam - BATE Borisov PSV Eindhoven Young Boys Bern Sieger aus FK Astana - Dinamo Zagreb Sieger aus Malmö FF - MOL Vidi FC Sieger aus Celtic Glasgow - AEK Athen Sieger aus Benfica Lissabon - Fenerbahce Sieger aus PAOK Thessaloniki - Spartak Moskau Sieger aus Standard Lüttich - Ajax Amsterdam Sieger aus Slavia Prag - Dynamo Kiev

RB Salzburg vs. Shkendija: Termin, Uhrzeit, Ankick, Spielort

Das Hinspiel zur 3. Qualifikationsrunde findet am Mittwoch, den 8. August 2018 in der Red Bull Arena Wals-Siezenheim statt. Der Ankick erfolgt um 19:00 Uhr. Für die Salzburger ist das Duell mit Shkendija gleichzeitig der Auftakt zur Europa-Cup-Saison.

Red-Bull-Salzburg-Trainer Marco Rose: "Ja, wir wollen! Wir wollen in die Champions League"

Nach zahlreichen verpatzten Anläufen ist für Red Bull Salzburg klar: Diesmal soll der Sprung in die Königsklasse klappen. Das formulierte auch Trainer Marco Rose bei Sky ganz klar: "Wir sind Meister geworden und wollen uns für diesen Wettbewerb qualifizieren. Da interessiert mich nicht, was in den letzten zehn Jahren war. Mich interessiert der Moment. Im Fußball macht es immer Sinn, im hier und jetzt zu leben. Wir haben am Mittwoch ein Heimspiel, wo wir uns eine Ausgangssituation fürs Rückspiel schaffen wollen um dann möglicherweise im Play-Off zu spielen. Ich weiß, dass da schon wieder sehr viel hineininterpretiert wird. Ich kann nur nocheinmal sagen, ja, wir wollen! Ja, wir wollen!"

Alex Walke kehrt im Europa-Cup ins Salzburg-Tor zurück

Red Bull Salzburg vs. Shkendija Tetovo: Mögliche Aufstellungen

Red Bull Salzburg: Walke - Ulmer, Ramalho, Pongracic, Lainer - Haidara, Samassekou, Junuzovic - Schlager - Dabbur, Hwang;

Shkendija Tetevo: Zahov - Murati, Adili, Musliu, Bejtulai - Totre, Almini - Stenio Junior, Emini, Selmani - Ibraimi