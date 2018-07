CL-Qualifikation: Das Rückspiel SK Sturm Graz gegen Ajax Amsterdam im Livestream sehen

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN Club Friendlies Live Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal UEFA Europa League RB Leipzig -

Häcken Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense

Vor heimischem Publikum möchte der SK Sturm Graz den ehemaligen CL-Sieger Ajax Amsterdam in die Knie zwingen. Nach dem Hinspiel in den Niederlanden brauchen die Steirer eine Top-Leistung, um die 2. Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League zu überstehen. Hier erfährst du, wo du das entscheidende Rückspiel im Livestream verfolgen kannst.

Die Arena in Liebenau wird nicht nur aus allen Nähten platzen, sondern auch an alte Zeiten erinnern. Um die Jahrtausendwende gaben sich Klubs vom Kaliber Ajax regelmäßig in der steirischen Hauptstadt die Ehre. Real Madrid, Inter Mailand, Manchester United, der FC Valencia, Panathinaikos Athen, AS Monaco, Glasgow Rangers, Galatasaray ... Graz sah in drei Jahren Champions League viel Glamour.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Seit David Beckham, Raul, Ronaldo und Co. in Liebenau aufliefen, ist mittlerweile allerdings viel Wasser die Mur hinuntergelaufen. Zum bis dato letzen Mal schnupperte man 2011 an der Champions League, als Sturm als amtierender Meister im Playoff an BATE Borisov scheiterte.

Sturms letzter Auftritt in der CL-Qualifikation

Saison Runde Heim Gast Ergebnis 2011/12 Playoffs BATE Borisov Sturm 1:1 2011/12 Playoffs Sturm BATE Borisov 0:2 2011/12 3. Qualirunde Sturm FC Sestaponi 1:0 2011/12 3. Qualirunde FC Sestaponi Sturm 1:1 2011/12 2. Qualirunde Videoton Sturm 2:3 2011/12 2. Qualirunde Sturm Videoton 2:0

© GEPA

Sturm vs. Ajax: Termin, Uhrzeit, Ankick, Spielort

Das Rückspiel zur 2. Qualifikationsrunde findet am Mittwoch, den 1. August 2018 in der Merkur Arena in Graz statt. Der Ankick erfolgt um 20:30 Uhr.

Dieser Schlager ist naturgemäß restlos ausverkauft. Bereits in der geschützten Verkaufsphase wurden 6 000 Eintrittskarten abgesetzt, mittlerweile sind alle Tickets vergriffen.

Datum Heim Gast Uhrzeit/Ergebnis 25.07.2018 Ajax Sturm 20.30 Uhr 01.08.2018 Sturm Ajax 20.30 Uhr

CL-Quali: Sturm gegen Ajax im Livestream sehen

Wer nicht vor Ort im Stadion mit dabei sein kann, hat aber dennoch die Möglichkeit, die Begegnung live mitzuverfolgen. Das entscheidende Rückspiel zwischen Sturm und Ajax in Graz wird in voller Länge beim Online-Sportstreaminganbieter DAZN gezeigt.

Champions League im Livestream: Was ist DAZN?

Das Streamingportal DAZN zeigt zahlreiche Fußballspiele live. Aktuell überträgt der Streamingdienst unter anderem alle Spiele des International Champions Cup sowie viele weitere Testspiele von internationalen Top-Klubs. Darüber hinaus zeigt DAZN die Spiele der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Ab dieser Saison hat das Netflix des Sports auch Spiele der Europa League und der Champions League im Angebot. Ein DAZN-Abo kostet 9,99 Euro pro Monat. Zuvor könnt ihr allerdings einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Bei Aufstieg: Sturms mögliche Gegner in der CL-Quali

Sturm Graz winkt in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League ein Duell mit Standard Lüttich. Das erste Match gegen die Belgier würde im Falle des Aufstieges am 7. oder 8. August in Lüttich stattfinden, das Rückspiel steigt dann am 14. August in Graz.

Im Falle des Ausscheidens gegen Ajax spielt Sturm in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League weiter. Dort würden die Steirer auf Dundalk aus Irland oder Larnaka aus Zypern treffen.

© getty

Termine der Champions-League-Qualifikation