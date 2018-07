LIVE auf DAZN: Sturm will das Wunder von Amsterdam

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN UEFA Champions League Live Ajax -

Es ist soweit! Der SK Sturm duelliert sich ab 20:30 Uhr (live auf DAZN) mit dem niederländischen Traditionsklub Ajax Amsterdam um den Einzug in die 3. Runde der Champions-League-Qualifikation.

"Wir sind natürlich in Amsterdam auf Sieg getrimmt, alles andere wäre falsch", will sich Sturm-Regisseur Peter Zulj nicht in die Underdog-Rolle zwängen lassen. "Wir wissen, dass wir in den Umschaltphasen unsere Räume kriegen werden, die müssen wir gut nützen."

Und Trainer Heiko Vogel weiß: "Es ist immer noch eine Riesentruppe, die 2016/17 im Europa-Cup-Finale gegen Manchester United stand."

Mit folgender Formation schickt Vogel seine Mannschaft in der ausverkauften Johan Cruijff ArenA aufs Spielfeld:

SK Sturm Graz: Siebenhandl - Koch, Spendlhofer, Avlonitis, Maresic, Ferreira - Zulj, Lackner - Hierländer, Grozurek - Eze;

Ersatz: Schützenauer, Schrammel, Lovric, Pink, Hosiner, Huspek, Obermair;

Es fehlen: Giuliani, Jantscher (angeschlagen), Fadinger, T. Koch, Ovenstad, Schubert, Piras, Lema;

Auf folgende Star-Truppe vertraut Ajax-Coach Erik ten Hag:

AFC Ajax: Onana - Mazraoui, De Ligt, F. de Jong, Tagliafico - Schöne, Van de Beek, Eiting - Neres, Ziyech, Huntelaar;

Ersatz: Lamprou, Kristensen, Wöber, Tadic, Blind, Lang, Sierhuis;

Bilder aus Amsterdam: Die Grachten-Stadt in schwarz-weißer Hand © GEPA 1/9 Um 20:30 Uhr (LIVE auf DAZN) trifft der SK Sturm auswärts auf Ajax Amsterdam. Die niederländische Hauptstadt war schon am Nachmittag in schwarz-weißer Hand. © GEPA 2/9 Rund 2.000 Sturm-Fans zogen friedlich durch die Amsterdamer Innenstadt. © GEPA 3/9 Die Johan-Cruyff-Arena ist mit 54.033 Zuschauern seit Tagen ausverkauft. © GEPA 4/9 Die meisten Sturm-Fans reisten schon ein paar Tage zuvor an um Amsterdam zu genießen. © GEPA 5/9 Auch Sturm-Präsident Christian Jauk mischte sich unter die Auswärtsfans. © GEPA 6/9 Via Corteo ging es Richtung Stadion. © GEPA 7/9 © GEPA 8/9 © GEPA 9/9

Termine der Champions-League-Qualifikation