Champions League: SK Sturm einigt sich mit Stadt Graz auf Austragung der Gruppenspiele

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Der SK Sturm wird im Falle eines Einzuges in die Champions League doch in Graz spielen. Nach einem Treffen mit dem Bürgermeister der steirischen Landeshauptstadt seien Missverständnisse aus dem Weg geräumt worden, man einigte sich auf eine Austragung in der Merkur Arena - allerdings unter Vorbehalt.

"Nach dem heutigen 4-Augen-Gipfel zwischen Bürgermeister Siegfried Nagl und Sturm-Präsident Christian Jauk hat man sich darauf verständigt alle Spiele in Graz auszutragen", teilten die Blackies am Montagabend mit.

Und weiter: "Sollte jedoch aufgrund der Umbauten in Graz ein Engpass entstehen, wird Sturm auf das Wörthersee-Stadion ausweichen."

Erst in diesem Jahr erteilte der Gemeinderat der Stadt Graz die zweite Umbauphase für die Merkur Arena, die aus der Heimstätte des SK Sturm ein Länderspiel-taugliches Stadion machen soll, dass laut Sturm-Aussendung auch Champions-League-würdig sei.

Die Grazer beriefen sich mit den Überlegungen, nach Klagenfurt zu gehen, allerdings auf mögliche Einschränkungen, die durch den Umbau entstehen könnten. Zudem betonten die Sturm-Verantwortlichen, auch in der Vergangenheit stets auf ein Ausweichstadion verzichtet zu haben.

SK Sturm trägt Stadt Graz stolz im Namen

"Alle österreichischen Vereine, die jemals eine Champions League-Gruppenphase erreicht haben, sind in ein anderes Stadion mit deutlich größeren Kapazitäten mit entsprechenden Mehreinnahmen für den Verein ausgewichen", so der Wortlaut der Aussendung. "Der SK Sturm war die einzige Ausnahme."

Lediglich im Sommer 2011 habe man in Klagenfurt spielen müssen, da die eigentliche Heimstätte aufgrund einer anderen Veranstaltung blockiert war. "Der SK Puntigamer Sturm Graz ist ein unabhängiger und traditionsbewusster Mitgliederverein, der die Stadt Graz stolz in seinem Namen trägt und immer ein klares Bekenntnis zur Stadt abgegeben hat", hielten die Steirer fest.

Sturm steigt in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation ein. Mögliche Gegner für die in der Auslosung ungesetzten Grazer sind der FC Basel und Ajax Amsterdam.

Termine der Champions-League-Qualifikation