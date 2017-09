FCB nominiert ÖFB-Youngster für Königsklasse

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Copa del Rey Saragossa -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Teneriffa Copa do Brasil Flamengo -

Cruzeiro CSL Guangzhou Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby County -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Serie B Palermo -

Empoli Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Primera División La Coruna -

Real Sociedad Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie B Perugia -

Parma Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Socieda -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo

Der 19-jährige Österreicher Marco Friedl ist von Bayern München in den Kader für die am kommenden Dienstag beginnende Champions-League-Gruppenphase einberufen worden.

Der U21-Nationalspieler ist einer von fünf heimischen Akteuren, die bei ihren Vereinen auf Einsätze in der europäischen Fußball-Königsklasse hoffen dürfen. Das geht aus den von der UEFA veröffentlichten Kaderlisten hervor.

Linksverteidiger Friedl ist neben David Alaba der zweite ÖFB-Legionär im Aufgebot des deutschen Rekordmeisters. Der Tiroler war im Sommer vom Nachwuchs in die Profimannschaft hochgezogen worden. Die Bayern bekommen es zum Auftakt der Europacup-Saison am Dienstag zu Hause mit dem RSC Anderlecht zu tun. In Gruppe B messen sich die Münchner außerdem mit Paris Saint-Germain und Celtic Glasgow.

Die jüngsten Debütanten in der Bundesliga © getty 1/21 Nikolas Nartey (geb. 22.02.2000) könnte der erste Bundesliga-Profi werden, der in diesem Jahrtausend geboren worden ist. Für die Top 20 der jüngsten Buli-Debütanten reicht es trotzdem nicht. SPOX zeigt die Frühstarter © getty 2/21 Platz 20: Jonathan Tah (Hamburger SV) - 17 Jahre, 6 Monate, 13 Tage © getty 3/21 Platz 19: Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) - 17 Jahre, 5 Monate, 30 Tage © getty 4/21 Platz 18: Rüdiger Abramczik (FC Schalke 04) - 17 Jahre, 5 Monate, 24 Tage © getty 5/21 Platz 17: Franco Foda (Kaiserslautern) - 17 Jahre, 5 Monate, 22 Tage © getty 6/21 Platz 16: Mario Götze (Borussia Dortmund) - 17 Jahre, 5 Monate, 18 Tage © getty 7/21 Platz 15: Dirk Drescher (VfL Bochum) - 17 Jahre, 5 Monate, 13 Tage © getty 8/21 Platz 14: Timo Werner (VfB Stuttgart) - 17 Jahre, 5 Monate, 11 Tage © getty 9/21 Platz 13: Max Meyer (FC Schalke 04) - 17 Jahre, 4 Monate, 29 Tage © getty 10/21 Platz 12: Levin Öztunali (Bayer Leverkusen) - 17 Jahre, 4 Monate, 26 Tage © Getty 11/21 Platz 11: Marc-Andre Kruska (Borussia Dortmund) - 17 Jahre, 4 Monate, 15 Tage © Imago 12/21 Platz 10: Lennart Hartmann (Hertha BSC) - 17 Jahre, 4 Monate, 14 Tage © getty 13/21 Platz 9: Christian Pulisic (Borussia Dortmund) - 17 Jahre, 4 Monate 12 Tage © Imago 14/21 Platz 8: Christian Wück (1. FC Nürnberg) - 17 Jahre, 4 Monate 11 Tage © getty 15/21 Platz 7: Kai Havertz (Bayer Leverkusen) - 17 Jahre, 4 Monate, 4 Tage © Imago 16/21 Platz 6: Christian Wörns (Waldhof Mannheim) - 17 Jahre, 3 Monate und 30 Tage © imago 17/21 Platz 5: Marc Stendera (Eintracht Frankfurt) - 17 Jahre, 3 Monate, 27 Tage © Getty 18/21 Platz 4: Julian Draxler (FC Schalke 04) - 17 Jahre, 3 Monate und 26 Tage © Imago 19/21 Platz 3: Ibrahim Tanko (Borussia Dortmund) - 17 Jahre, 1 Monat und 30 Tage © Imago 20/21 Platz 2: Jürgen Friedl (Eintracht Frankfurt) - 17 Jahre und 26 Tage © Getty 21/21 Platz 1: Nuri Sahin (Borussia Dortmund) - 16 Jahre, 11 Monate, 1 Tag

Bei RB Leipzig kann Austro-Trainer Ralph Hasenhüttel auf ein rot-weiß-rotes Trio setzen. Stefan Ilsanker, Konrad Laimer und Marcel Sabitzer stehen wenig überraschend im Kader für die Königsklasse. Für den Champions-League-Debütanten startet die Saison mit dem Heim-Schlager nächsten Mittwoch gegen AS Monaco. Weitere Gegner in Pool G sind Porto und Besiktas Istanbul, wo Veli Kavlak erwartungsgemäß nicht im CL-Aufgebot steht.