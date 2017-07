Lazaro sendet "klares Signal" an Salzburg

Erlebe

Red Bull Salzburg und Valentino Lazaro könnten noch diesen Sommer getrennte Wege gehen. Die Transfergerüchte um den 21-jährigen Allrounder reißen nicht ab, sind aber vorerst nur Zukunftsmusik.

Der ÖFB-Teamkicker konzentriert sich daher aktuell voll auf seine Aufgabe beim Fußball-Double-Champion. Da wird er aufgrund des Ausfalls von Stefan Lainer in den nächsten Wochen rechts hinten gebraucht.

Coach mit Lazaro zufrieden

"Steve ist natürlich schon ein wichtiger Spieler, der ausfällt. Gegen Anderlecht (Anm.: 4:1-Sieg im Test) hat man aber bei Tino eindeutig gesehen, dass er will, da ist und bereit ist, für die Mannschaft zu arbeiten", sagte Salzburgs Neo-Trainer Marco Rose.

Der Deutsche hatte seinen sowohl in der Defensive als auch Offensive einsetzbaren Spieler zuletzt aufgefordert, sich zu committen. "Ich glaube, er hat ein klares Signal gesendet, das ich wahrgenommen habe", betonte Salzburgs Coach.

Lazaro hatte damit seinen Platz rechts in der Viererkette im Duell mit Maltas Meister Hibernians FC am (heutigen) Dienstagabend fix. Als Alternative steht auch noch der aus Mattersburg gekommene Patrick Farkas zur Verfügung. Der 24-Jährige muss vorerst noch auf sein Startelf-Debüt warten.

Ablöse-Poker mit Hertha

Mit einem schnellen Lazaro-Abgang kann er eher nicht rechnen. Der gebürtige Steirer soll vor allem beim deutschen Bundesligisten Hertha BSC Berlin hoch im Kurs stehen, ein Poker um die Ablöse könnte sich durchaus bis zum 31. August ziehen. Da schließt das Sommer-Transferfenster in vielen europäischen Ligen, darunter Deutschland und Österreich. Lazaro hat noch bis Ende Juni 2019 Vertrag.

Die Transferflop-Elf der Bundesliga © GEPA 1/13 Schon oft gaben österreichische Klubs Millionen für Neuzugänge aus, die sich später als Flops herausstellten. Jüngstes Beispiel: Rapids Traustason. Doch er ist nur einer von vielen Fehleinkäufen. Das ist die SPOX-Elf der teuersten Transferflops. © GEPA 2/13 Marc Ziegler (Austria Wien): Beim FC Tirol erwies sich der deutsche Keeper als wahrer Hexer, hielt u.a. 1089 Minuten seinen Kasten sauber. Die Austria schlug für 700.000 Euro zu. Die Ausbeute: 7 Spiele. Ziegler: "In Wien wurde ich verarscht." © GEPA 3/13 Douglas Silva (Red Bull Salzburg): Unglaubliche 2,6 Mio. überwiesen die Bullen 2011 an Hapoel Tel Aviv, um sich seine Dienste zu sichern. Der Brasilianer kam in zwei Jahren - auch wegen Verletzungen - gerade mal auf 15 Einsätze. © GEPA 4/13 Isaac Vorsah (Red Bull Salzburg): Ein Jahr später blätterte Salzburg 2 Mio. für den damaligen Hoffenheimer Isaac Vorsah hin. Eine stolze Summe, für einen Spieler, der genau 18 Mal eingesetzt wurde. Seit seinem Bullen-Aus 2016 ist er vereinslos. © GEPA 5/13 Stefan Stangl (Red Bull Salzburg): 2016 folgte er dem Ruf des Geldes und verließ Rapid Richtung Salzburg (Ablöse: 1,65 Mio.). Die Bilanz: 10 Pflichtspiele - aber immerhin ein Double im Lebenslauf! Noch hat er ja die Chance, seine Kritiker zu belehren. © GEPA 6/13 Arnór Traustason (Rapid): Der Isländer kam als große Hoffnung nach Wien. Die 2 Millionen Ablöse hätte man allerdings auch besser investieren können. Traustason und Wien-Hütteldorf passte nie. Ergriff nach nur einem Jahr die Flucht nach Griechenland. © GEPA 7/13 Djalminha (Austria Wien): Drei Mal durfte der brasilianische Wunderwuzzi in 12 Spielen im Dress der Austria jubeln. Der ehemalige Nationalteamkicker musste aber nach nur einem Jahr Wien wieder verlassen. Fazit: Außer Spesen nichts gewesen. © GEPA 8/13 Andreas Ivanschitz (RB Salzburg): 4 Mio. blätterte Salzburg für das einstige Fußball-Wunderkind von Rapid auf den Tisch. Der Wechsel sorgte für ein mittelschweres Erdbeben, gebracht hat er aber nichts. Nach nur sieben Monaten und 13 Spielen war Schluss. © GEPA 9/13 Cristiano (Red Bull Salzburg): 1,2 Millionen Euro ließ Salzburg ihn sich kosten, nur um ihn ein halbes Jahr später zu suspendieren. Der Grund: Neo-Coach Roger Schmidt setzte nicht auf ihn. Mittlerweile hat er sein Glück in Japan gefunden. © GEPA 10/13 Jochen Janssen (Austria Wien): Jochen Wer? Arie Haan investierte 1,75 Millionen Euro des Stronach-Gelds in den belgischen Stürmer. Nach 13 Spielen verließ er die Austria wieder- immerhin zahlte Waalwijk 1,3 Mio. Euro für ihn. © GEPA 11/13 Charles Amoah (Sturm Graz): Hannes Kartnigs teuerster Fehlgriff. 54 Millionen Schilling (ca. 4 Mio. Euro) verbrannte er mit diesem Einkauf. Mittlerweile arbeitet der Ghanaer in der Puntigamer-Brauerei und sein Sohn spielt für Sturm. © GEPA 12/13 Joaquín Boghossian (Red Bull Salzburg): Als Janko-Nachfolger geholt, erzielte der Stürmer gerade einmal zwei Törchen für die Bullen. 3 Millionen Euro soll er gekostet haben, manche Quellen sprechen sogar von 6,9 Mio. Euro. © GEPA 13/13 Die SPOX-Elf der teuersten Transfer-Flops. Rund 23 Millionen Euro setzten die österreichischen Klubs mit diesen elf Spielern in den Sand.

Dass der Außenverteidiger in der Qualifikation zur Champions League Spielminuten sammelt, ist für einen zukünftigen Arbeitgeber kein Problem. Laut UEFA-Regulativ darf ein in den Qualifikationspartien inklusive Play-off eingesetzter Spieler in der Folge in der Gruppenphase der "Königsklasse" oder der Europa League für einen anderen Club spielen. Hertha BSC ist als Sechster der vergangenen Saison fix für die Europa League qualifiziert, steigt also erst am 14. September in den Bewerb ein. Der Ligabetrieb startet zudem auch erst Mitte August, Eile ist also nicht geboten.

CL-Trauma

Bis dahin könnte sich Lazaro vielleicht auch für einen Verbleib in der Mozartstadt entschieden haben. Spätestens am 23. August haben die "Bullen" Gewissheit ob sie im zehnten Anlauf in der Red-Bull-Ära endlich die heißersehnte Gruppenphase der Champions League erreicht haben. Es ist der letztmögliche Termin für das Play-off-Rückspiel, in dem sie im Vorjahr an Dinamo Zagreb knapp gescheitert waren.

Rose hoffte darauf, dass die bitteren Erlebnisse der vergangenen Jahre keinen Einfluss auf seine Kicker haben. "Es sollte große Vorfreude und weniger Last da sein, dass es endlich losgeht", sagte Rose. Seine Spieler strotzen voller Tatendrang. "Wir wissen, wie es nicht geht. Jetzt wollen wir einmal zeigen, dass wir auch in der Champions League spielen können", gab Routinier Andreas Ulmer die Marschroute vor. Drei Hürden müssen auf dem Weg dorthin übersprungen werden.