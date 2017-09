Alaba out: ÖFB-Youngster vor FCB-Debüt?

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool Copa do Brasil Flamengo -

Ausgerechnet die Verletzung seines Freundes David Alaba könnte ÖFB-Youngster Marco Friedl zum Profi-Debüt für den FC Bayern verhelfen.

Der Star des ÖFB-Teams zog sich bekanntlich in Österreichs WM-Qualispiel gegen Georgien eine Sprunggelenksverletzung zu. Wie lange Alaba ausfallen wird, ließ der FC Bayern vorerst offen, laut Informationen der Bild soll der 25-Jährige aber den gesamten September verpassen.

In diesem Zeitraum stehen für die Münchner in Bundesliga und Champions League insgesamt sechs Partien an, in denen sie ohne Linksverteidiger auskommen müssen. Denn neben Alaba fehlt auch dessen Backup Juan Bernat. Der Spanier laboriert aktuell an einem Riss des Syndesmosebandes und wird erst im Oktober zurück erwartet.

Die jüngsten Debütanten in der Bundesliga © getty 1/21 Nikolas Nartey (geb. 22.02.2000) könnte der erste Bundesliga-Profi werden, der in diesem Jahrtausend geboren worden ist. Für die Top 20 der jüngsten Buli-Debütanten reicht es trotzdem nicht. SPOX zeigt die Frühstarter © getty 2/21 Platz 20: Jonathan Tah (Hamburger SV) - 17 Jahre, 6 Monate, 13 Tage © getty 3/21 Platz 19: Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) - 17 Jahre, 5 Monate, 30 Tage © getty 4/21 Platz 18: Rüdiger Abramczik (FC Schalke 04) - 17 Jahre, 5 Monate, 24 Tage © getty 5/21 Platz 17: Franco Foda (Kaiserslautern) - 17 Jahre, 5 Monate, 22 Tage © getty 6/21 Platz 16: Mario Götze (Borussia Dortmund) - 17 Jahre, 5 Monate, 18 Tage © getty 7/21 Platz 15: Dirk Drescher (VfL Bochum) - 17 Jahre, 5 Monate, 13 Tage © getty 8/21 Platz 14: Timo Werner (VfB Stuttgart) - 17 Jahre, 5 Monate, 11 Tage © getty 9/21 Platz 13: Max Meyer (FC Schalke 04) - 17 Jahre, 4 Monate, 29 Tage © getty 10/21 Platz 12: Levin Öztunali (Bayer Leverkusen) - 17 Jahre, 4 Monate, 26 Tage © Getty 11/21 Platz 11: Marc-Andre Kruska (Borussia Dortmund) - 17 Jahre, 4 Monate, 15 Tage © Imago 12/21 Platz 10: Lennart Hartmann (Hertha BSC) - 17 Jahre, 4 Monate, 14 Tage © getty 13/21 Platz 9: Christian Pulisic (Borussia Dortmund) - 17 Jahre, 4 Monate 12 Tage © Imago 14/21 Platz 8: Christian Wück (1. FC Nürnberg) - 17 Jahre, 4 Monate 11 Tage © getty 15/21 Platz 7: Kai Havertz (Bayer Leverkusen) - 17 Jahre, 4 Monate, 4 Tage © Imago 16/21 Platz 6: Christian Wörns (Waldhof Mannheim) - 17 Jahre, 3 Monate und 30 Tage © imago 17/21 Platz 5: Marc Stendera (Eintracht Frankfurt) - 17 Jahre, 3 Monate, 27 Tage © Getty 18/21 Platz 4: Julian Draxler (FC Schalke 04) - 17 Jahre, 3 Monate und 26 Tage © Imago 19/21 Platz 3: Ibrahim Tanko (Borussia Dortmund) - 17 Jahre, 1 Monat und 30 Tage © Imago 20/21 Platz 2: Jürgen Friedl (Eintracht Frankfurt) - 17 Jahre und 26 Tage © Getty 21/21 Platz 1: Nuri Sahin (Borussia Dortmund) - 16 Jahre, 11 Monate, 1 Tag

Friedl kann auf Bayern-Debüt hoffen

Damit schlägt vorerst wieder einmal die Stunde des routinierten Allrounders Rafinha, der im Sommer beinahe zum FC Chelsea gewechselt wäre. Der eigentliche Rechtsverteidiger nahm die Position links in Carlo Ancelottis Abwehr schon im Supercup gegen Borussia Dortmund ein, als Alaba aufgrund einer Hüftprellung pausieren musste.

In Abwesenheit von Alaba und Bernat ist der 19-jährige Friedl nun die erste Alternative für den 32-jährigen Brasilianer und darf sich somit Hoffnungen auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für die Bayern machen. In den bisherigen Partien dieser Saison nahm der gute Kumpel von Alaba bereits auf der Bank Platz und zuletzt meldete ihn der Rekordmeister auch für die Champions League.