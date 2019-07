Wolverhampton Wanderers basteln an Verpflichtung von Ex-Rapid-Stürmer Joelinton

Ex-Rapid-Wien-Angreifer Joelinton könnte im Sommer den Sprung in die Premier League wagen. Wie der kicker berichtet, basteln die Wolverhampton Wanderers intensiv an einer Verpflichtung des Brasilianers.

Der Siebte der vergangenen Premier-League-Saison befindet sich aktuell auf Stürmer-Suche und wurde in den vergangenen Tagen mit Atletico Madrids Diego Costa in Verbindung gebracht - Joelinton würde mit 22 Jahren eine jüngere Alternative darstellen. Sein Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis Sommer 2022.

Joelinton: Große Schritte unter Julian Nagelsmann

© GEPA

Joelinton verbrachte zwischen Sommer 2016 und Sommer 2018 zwei Jahre leihweise in Hütteldorf und erzielte in 79 Spielen für Rapid 21 Tore. Oft wurde Joelinton die Chancenauswertung zum Verhängnis. Seit seiner Rückkehr nach Hoffenheim zeigte Joelinton aber große Entwicklungsschritte und sammelte in seinen ersten 29 Bundesliga-Spielen 14 Scorerpunkte.

Wolves-Coach Nuno Espírito Santo setzte in der vergangenen Saison weitestgehend auf ein 3-5-2-System - Joelinton könnte also an der Seite von Raúl Jiménez stürmen, der nun für 38 Millionen Euro nach seiner Leihe fest verpflichtet wurde.