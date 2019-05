Schalke 04 wirft Angel nach Hoffenheim-Kicker Stefan Posch aus

Die Saison von Schalke 04 glich einer Katastrophe. Nur Rang 14 für die Königsblauen steht nach der Spielzeit auf der Statistik, ein 4:2-Auswärtssieg gegen Vizemeister und Erzrivale Dortmund dürfte wohl als das einsame Highlight einer zähen Bundesliga-Saison gelten.

Logisch, dass sich der siebenfache deutsche Meister nun einem Kader-Facelifting unterziehen will. David Wagner wird als neuer Trainer die Geschicke in der kommenden Spielzeit leiten und bastelt augenscheinlich intensiv mit Neo-Direktor Michael Reschke am optimalen Kader. Ein Wunsch-Zugang: der österreichische Abwehr-Hüne Stefan Posch von der TSG Hoffenheim. Das berichtet die Bild. Posch war unter Franco Foda zwar schon bei einem Nationalteamlehrgang dabei, kickte aber bislang noch nicht in der A-Elf. Mit erst 22 Jahren ist sein erster Team-Einsatz allerdings nur eine Frage der Zeit.

Stefan Posch: die Stärken des Innenverteidigers

Posch dürfte für die Königsblauen allerdings nicht ganz billig werden: erst im Dezember verlängerte der gebürtige Steirer, der seine fußballerische Ausbildung bei der Admira genoss, seinen Vertrag bei den Kraichgauern. Bis 2022 ist der Kontrakt datiert, über eine etwaige Ausstiegsklausel kann spekuliert werden. In der vergangenen Saison absolvierte Posch 17 Spiele für Hoffenheim, machte vor allem durch seine sichere Spieleröffnung und erstaunliche Abgebrühtheit von sich reden. Posch steht auch im Großaufgebot der österreichischen U21-Nationalmannschaft für die Europa-Meisterschaft und könnte durch starke Leistungen weitere Interessenten auf sich ziehen.

