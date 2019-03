Karim Onisiwo bis 2020 beim 1. FSV Mainz 05

Der 27-jährige Wiener Karim Onisiwo bleibt beim 1. FSV Mainz 05, die Deutschen haben die festgeschriebene Option auf die Verlängerung des ursprünglich bis zum kommenden Sommer datierten Vertrages um ein Jahr wahrgenommen.

Der Sportvorstand des FSV Rouven Schröder dazu: "Karim Onisiwo hatte bei Mainz 05 leider zunächst mit Verletzungen zu kämpfen. Nun ist er konstant gesund, hat sich besonders in diesem Jahr weiterentwickelt und in den Vordergrund gespielt. Wir sind froh, dass wir ihn ein weiteres Jahr an uns binden können."

Onisiwo wechselte im Jänner 2016 vom SV Mattersburg ablösefrei nach Mainz in die Deutsche Bundesliga. Für die Burgenländer traf er in 56 Spielen 21 Mal, für die Mainzer war er in 60 Spielen sechsmal erfolgreich. Onisiwos Nationalteamkollege Guido Burgstaller verlängert am Dienstag ebenfalls seinen Vertrag beim FC Schalke 04.