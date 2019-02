Bayer Leverkusen: Julian Baumgartlinger erleidet Nasenbeinbruch

Österreichs Teamspieler Julian Baumgartlinger, Legionär in Diensten Bayer Leverkusens, muss eine Pause fürchten. Beim Mittelfeldmann wurde am Freitagabend ein Nasenbeinbruch diagnostiziert. Das teilte Trainer Peter Bosz am Abend nach dem 5:1-Sieg in Mainz mit.

Kurz vor Ende der Partie war der Mainzer Leandro Barreiro Martins in den 31-Jährigen gesprungen und hatte ihn dabei verletzt. Der FSV-Debütant sah für das Foul die Gelbe Karte. Bereits am Samstag soll der 31-Jährige operiert werden.

In der aktuellen Saison absolvierte Baumgartlinger 13 Pflichtspiele für die Werkself. Aufgrund eines Innenbandrisses verpasste er im vergangenen Herbst zehn Spiele. Seit Ende Oktober ist Baumgartlinger wieder fit.