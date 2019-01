FC Augsburg: Martin Hinteregger mit harten Aussagen über eignen Trainer Manuel Baum

Martin Hinteregger lässt nach der 0:2-Niederlage des FC Augsburg bei Borussia Mönchengladbach mit brisanten Aussagen über seinen Trainer Manuel Baum aufhorchen.

Der ÖFB-Teamspieler ist ja bekanntlich ein Vertreter der klaren Worte und von dieser Linie wich er auch nach dem zehnten Bundesligaspiel in Serie ohne Sieg nicht ab. Hinteregger nahm sich weder in der Bewertung der Darbietung seines Teams noch in der Einschätzung der Situation seines Trainers ein Blatt vor den Mund.

"So kann man nicht auftreten. Normal muss es zur Halbzeit schon 4:0 für Gladbach stehen", erklärte der Ex-Borusse. "Wir hatten in der ersten Halbzeit kaum Torchancen, die zweite Halbzeit war auch nicht viel besser. Sie haben uns gezeigt, was Qualität ist, was Leistung ist."

Hinteregger zweifelt an Baum

Für ein internes Nachspiel wird aber wohl vor allem das Statement sorgen, das Hinteregger auf die Frage abgab, ob Baum noch der richtige Trainer sei, ob er die Mannschaft noch erreiche und motivieren könne, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Darauf antwortete Hinteregger dem Bayerischen Rundfunk: "Schwer. Die Abwärtsspirale geht jetzt schon ein Jahr, das ganze 2018 ist die Kurve eigentlich nach unten gegangen. Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen."

Dass die Nerven in Augsburg blank liegen zeigte auch Baum selbst, der sich nach der Partie heftig über den Schiedsrichter beschwerte. Beim Führungstreffer der Gladbacher sah Baum eine "katastrophale Fehlentscheidung" der Unparteiischen.