Florian Kainz vor Wechsel zum 1. FC Köln

Nachdem sein Berater einen Abgang vom SV Werder Bremen zuletzt ausschloss, scheint Florian Kainz nun doch im Winter-Transferfenster zu wechseln.

So berichtet der stets gut informierte Kicker, dass der ÖFB-Teamspieler in der 2. deutschen Bundesliga beim 1. FC Köln andocken wird. Dort soll der 26-Jährige die Lücke auf der linken Seite schließen, die der Abgang von Leo Bittencourt verursacht hat.

Kainz war zuletzt in Bremen nur mehr zweite Wahl und kam in der laufenden Saison in lediglich in acht Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Mit Louis Schaub steht in Köln schon ein Österreicher unter Vertrag, der Kainz zudem bestens bekannt ist. Die beiden spielten zusammen von 2014 bis 2016 beim SK Rapid Wien.