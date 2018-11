Red Bull Salzburg gegen SV Mattersburg heute im TV und Livestream sehen

In der 13. Runde der Bundesliga empfängt Tabellenführer Red Bull Salzburg den SV Mattersburg. Während der Meister nach zwei Remis in Folge endlich wider drei Punkte einfahren will, wäre ein Punktegewinn für die auf Rang 9 stehenden Burgenländer schon ein voller Erfolg. Alle Infos zum Spiel und der TV-Übertragung gibt's hier auf SPOX.

Red Bull Salzburg - SV Mattersburg: Termin, Anstoßzeit, Spielort

Spiel Salzburg - Mattersburg Datum Sonntag, 4. November 2018 Uhrzeit 14.30 Uhr Stadion Red Bull Arena Schiedsrichter Rene Eisner

Red Bull Salzburg - SV Mattersburg: Wo kann ich die Partie im Livestream oder TV sehen?

Das Spiel zwischen Salzburg und Mattersburg ist nicht im Free-TV empfangbar. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte der Bundesliga gesichert, auf Sky Sport Austria beginnen ab 13:30 Uhr die Vorberichte, ab 14:30 Uhr läuft die Konferenz.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Einzeloption wird auf Sky Sport 9 ausgestrahlt Der ORF zeigt zudem ab 19:15 Uhr eine Zusammenfassung der Sonntags-Partien.

Salzburg gegen Mattersburg im Liveticker

SPOX liefert zu allen Spielen der österreichischen Bundesliga einen Liveticker. Zum Ticker des Spiels zwischen Salzburg und Mattersburg geht's hier.

© GEPA

Das Hinspiel konnte Salzburg dank zweier Tore in der Nachspielzeit mit 2:0 gewinnen.

Salzburg - Mattersburg: Die möglichen Aufstellungen

Salzburg : Stankovic - Ulmer, Ramalho, Onguene, Lainer - Schlager, Samassekou, Wolf - Gulbrandsen, Yabo, Dabbur

Mattersburg: Kuster - Malic, Ortiz, Höller, Hart - Erhardt, Jano, Gruber, Renner, Ertlthaler - Pusic

RB Salzburg vs. SV Mattersburg: Das Head to Head der letzten fünf Matches

Datum Heim Auswärts Ergebnis 04.08.2018 Mattersburg Salzburg 0:2 20.05.2018 Salzburg Mattersburg 1:0 18.04.2018 Mattersburg Salzburg 0:3 n. E. 11.03.2018 Mattersburg Salzburg 2:2 29.11.2017 Salzburg Mattersburg 2:0

Österreichische Bundesliga, Runde 13: