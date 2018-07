Wechselt Osman Hadzikic zu Werder Bremen?

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! World Cup Frankreich -

Belgien (Highlights) Club Friendlies FC Schalke 04 -

Hebei CFFC World Cup Kroatien -

England (Highlights) Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Kashima -

Kashiwa CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund

Anfang Sommer verabschiedete sich Osman Hadzikic nach dreizehn Jahren von der Wiener Austria - der Vertrag des 22-Jährigen lief aus. Seither ist der Klosterneuburger auf Vereinssuche. Nun eröffnete sich für Hadzikic jedoch eine attraktive Option: Der SV Werder Bremen meldete Interesse an.

Denn der Klub von der Weser sucht einen neuen Zweiertormann. Michael Zetterer laboriert an einem gebrochenen Kahnbein, Einserkeeper Jiri Pavlenka steht somit ohne Vertreter da. Die Bild Zeitung sprach Werder-Sportchef Oliver Baumann auf Hadzikic an und dieser dementierte nicht: "Es gibt Gespräche mit Kandidaten. Läuft alles gut, können wir im Laufe der Woche was vermelden."

Hadzikic absolvierte 75 Spiele für die Veilchen, musste sich in der abgelaufenen Saison aber hinter Patrick Pentz anstellen.