SK Rapid nach Sieg über Admira selbstkritisch: Nicht mit "Badeschlapfen runterspielen"

International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

Empoli UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Trophée des Champions PSG -

Monaco Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

SPAL Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians J1 League Kobe -

Iwata Championship Derby County -

Leeds Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Valencia Allsvenskan Östersunds FK -

Kalmar Premier League Arsenal -

Man City Superliga Randers -

Aarhus Super Cup Eintracht Frankfurt -

FC Bayern München (Highlights)

SK Rapid hat am Sonntag mit einem 3:0 bei der Admira zum Start in die Bundesliga-Saison die erste Tabellenführung übernommen. Euphorie kam bei den Wienern deswegen nicht auf. Der Dritte der abgelaufenen Saison bemängelte den vermeintlichen Rückfall in der zweiten Hälfte. Die Niederösterreicher verloren auch das dritte Pflichtspiel der Saison.

Die Wiener gewannen erstmals seit 2004 ein Auftaktspiel in der Fremde. Zudem gelang nach drei Niederlagen in der Südstadt erstmals ein Erfolg. Den verdankten die Wiener einer bärenstarken ersten Hälfte, in der alle drei Treffer gelangen.

"Wir haben gewusst, dass die Admira vom Europacup müde sein wird. Deswegen wollten wir schnell und direkt spielen", erklärte Kapitän Stefan Schwab. Besondere Freude hatte der Ex-Admiraner mit dem "Zug der Mannschaft. Unser Ballbesitz war nach vorne ausgerichtet."

SK Rapid mit zweiter Spielhälfte gegen Admira unzufrieden

Selbstkritisch konstatierten die Rapid-Akteure allerdings einen Rückfall nach Seitenwechsel. "In der zweiten Hälfte waren wir nicht mehr so konsequent. Wir hätten unsere Angriffe besser zu Ende spielen müssen", befand der Torschütze zum 1:0, Thomas Murg. Sein Trainer wollte sogar eine "konträre" zweite Hälfte gesehen haben. "Wir waren ein bisschen selbstherrlich, haben geglaubt wir können das mit Badeschlapfen runterspielen", sagte Goran Djuricin.

Tatsächlich kam Rapid nicht mehr zu derart vielen Chancen. Das war einerseits der Hitze geschuldet. "Wir haben einen Gang runtergeschaltet", ärgerte sich Djuricin. Andererseits bewies die Admira Charakter und kämpfte sich - zumindest teilweise - zurück ins Spiel. "Trotzdem war es insgesamt zu wenig", wusste Kapitän Daniel Toth.

Rapid siegt zum Auftakt: Die Begegnungen des ersten Spieltags

Heim Auswärts Ergebnis/Antoß Austria Wien Wacker Innsbruck 2:1 SK Sturm TSV Hartberg 3:2 SCR Altach SV Mattersburg 2:3 RB Salzburg LASK 3:1 Admira SK Rapid 0:3 SKN St. Pölten WAC 4:3

SK Rapid nach Sieg bei Admira mit Neuzugängen glücklich

Ernst Baumeister wollte nicht von einem Fehlstart sprechen. Der Coach der Südstädter wiederholte seine Aussagen, wonach der Start nach den vielen Abgängen zu früh gekommen sei. "In ein, zwei Monaten werden wir eine andere Admira-Mannschaft sehen. Wir werden uns Schritt für Schritt verbessern", gab der 61-Jährige Durchhalteparolen aus.

Wohlwollend registrierten die Rapidler die guten Leistungen ihrer Neuzugänge. Ex-Admiraner Christoph Knasmüllner glänzte bis zu seiner Auswechslung nach 67 Minuten mit zwei Assists, Andrei Ivan erzielte im zweiten Pflichtspiel bereits seinen dritten Treffer.

Die Neuen "haben voll eingeschlagen" (Murg) und seien in der Mannschaft gut aufgenommen worden. "Sie haben sicher unsere Qualität gesteigert", befand Djuricin.

SKN St. Pölten gegen WAC: Entscheidung bei Tor-Festival in Nachspielzeit

Das trefferreichste Oberhausspiel des Wochenendes durften die Fans in St. Pölten bestaunen. Nach einem dramatischen Finish setzten sich die Hausherren mit zwei späten Toren (Gartler/88., Balic 92.) doch noch 4:3 durch.

"So ein Spiel kommt nicht so oft vor, es war eine Partie mit vielen Höhen und Tiefen" freute sich Rene Gartler über den "Energieanfall". WAC-Tormann Alexander Kofler ärgerte sich hingegen über die späten "zwei dummen Gegentore. Nach dem 3:3 wollten wir unbedingt den Sieg und sind in einen Konter gelaufen."

SK Rapid erster Tabellenführer