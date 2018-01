Vertragsverlängerung bei RB Leipzig? Marcel Sabitzer stellt Forderungen

Copa del Rey Do 25.01. Derby mit Druck: Dreht Barca den Rückstand? PDC Unibet Masters Fr 26.01. Rockt Mensur Suljovic die 16 besten der Welt? Coupe de France Live PSG -

Guingamp Serie A Live Lazio -

Udinese Copa del Rey Live Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Serie A SPAL -

Inter Mailand Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Straßburg Serie A FC Turin -

Benevento Serie A Neapel -

Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux -

Lyon First Division A Lüttich -

Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Superliga Huracan -

River Plate Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolves -

Sheff Utd Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga

In Leipzig ist es kein gut gehütetes Geheimnis: Der RasenBallsport-Verein möchte den im Jahr 2021 auslaufenden Vertrag mit Marcel Sabitzer verlängern. Dabei könnte der Verein sogar bereit sein, die interne Gehaltsobergrenze zu sprengen.

Die Verhandlungen über das neue Arbeitspapier des 23-jährigen Nationalspielers verlaufen aber auf keiner Einbahnstraße. In der Sportbild stellt Sabitzer nämlich selbstbewusste Forderungen: "Als ich 18 Jahre alt war, habe ich mich mit meiner Familie und meinen Beratern hingesetzt und einen Karriere-Plan entworfen, wann ich wo sein möchte. Den verfolge ich jeden Tag konsequent. Der nächste Schritt ist, dass ich dauerhaft Champions League spielen möchte."

Aktuell kassiert Sabitzer kolportierte zwei Millionen Euro im Jahr. Nur mit Geld lässt sich der Offensivmann aber nicht locken. Nicht erst seit dem feststehenden Abgang von Naby Keita zum FC Liverpool beobachtet er die Personalpolitik seines Arbeitgebers genau: "Ich möchte wissen, was die zukünftigen Ziele des Klubs sind. Der Verein muss eine Richtung vorgeben, zum Beispiel, wie er mit dem Trainer und mit welchen Spielertypen er plant. Diese Eindrücke analysiere ich, dann gibt es eine Entscheidung."

Hasenhüttl: "Sabitzer ist Weltklasse"

Wie hoch Sabitzers Stellenwert in Leipzig ist, verdeutlicht der Umstand, dass Coach Ralph Hasenhüttl im Sommer mit dem Gedanken spielte, Sabitzer die Kapitänsschleife zu übergeben. "Alle schwärmen zu Recht von Keita, Forsberg und Werner. Aber Sabitzer ist für mich schon Weltklasse", so Hasenhüttl.

"Wegen seines Gesamtpaketes aus Offensive, Defensive und Mentalität. Er weiß genau, was er will, und spürt, welche Tendenzen in der Mannschaft vor sich gehen. Von Sabi bekomme ich immer eine Top-Leistung, egal ob es schneit oder die Sonne brennt. Er ist derjenige, der die Ärmel hochkrempelt und in engen Spielen vorangeht", schwärmt der Österreicher über seinen Schützling.