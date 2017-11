ÖFB-Verteidiger überraschend früh wieder fit

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Championship Wolverhampton -

Fulham Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Bromwich (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien

Überraschend früh nach seiner Sprunggelenks-Operation ist Martin Hinteregger bei Augsburg wieder ins Lauftraining eingestiegen. Der österreichische Fußball-Teamspieler absolvierte am Mittwoch, zwei Wochen nach dem Eingriff, eine erste Einheit auf dem Trainingsplatz und meinte danach: "Ich bin schmerzfrei. Wenn es weiter so geht, will ich gegen Wolfsburg in drei Wochen wieder einsatzbereit sein."

Der Kärntner, an dessen rechtem Sprunggelenk ein Knochen entfernt wurde, berichtete laut kicker von einem positiven Heilungsprozess. "Anscheinend ist alles richtig gut verlaufen. Normal dachte man, dass ich erst nach fünf Wochen laufe, aber jetzt laufe ich schon nach zwei. So eine Reha-Zeit haben die Ärzte auch noch nicht erlebt bei einer solchen Sache. Mein Indikator ist aber der Schmerz und ich habe eben keinen mehr."

Bereits in der kommenden Woche will Hinteregger Übungen mit dem Ball absolvieren. Trotz der schnellen Genesung reicht es für den Innenverteidiger aber nicht für eine Teilnahme am ÖFB-Trainingscamp in Spanien samt anschließendem Testspiel am 14. November gegen Uruguay.