Verwirrspiel um möglichen Junuzovic-Wechsel

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:06 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Die Zukunft von Zlatko Junuzovic gibt weiterhin Rätsel auf. Der Kapitän des SV Werder Bremen schweigt momentan zu den zahlreichen Gerüchten um seine Person. Dabei verkündete Trabzonspor-Präsident Muharrem Usta bereits eine Einigung mit dem österreichischen Nationalspieler. Der kicker dagegen berichtet, dass auch ein Wechsel nach England ein Thema ist.

Fakt ist, dass sich in diesem Sommer für Werder wohl die letzte Gelegenheit bietet, den bald 30-jährigen Mittelfeldspieler noch gewinnbringend weiterzuverkaufen. Gleichzeitig betont Sportchef Frank Baumann jedoch, Junuzovic gerne halten zu wollen. Er stellte seinem Kapitän sogar eine Verlängerung des im nächsten Jahr auslaufenden Vertrags in Aussicht. "Wir wollen ihn nicht verkaufen", so Baumann bei der Ankunft im Werder-Trainingslager.

Trabzon-Präsident geht von Transfer aus

Die Reise ins Tiroler Zillertal machte auch Junuzovic mit. Zu den Gerüchten wollte er sich nicht äußern. Knapp meinte er: "Momentan bin ich bei Werder, alles Weitere werden wir sehen."

Die Aussagen des Trabzon-Präsidenten sind da schon weit optimistischer. "Wir haben uns mit dem Spieler geeinigt", sagte Usta gegenüber dem türkischen TV-Sender a Spor. Noch keine Übereinkunft gibt es dagegen bezüglich der Ablösesumme. "Es gibt zwischen dem Jlub und uns einen kleinen Unterschied", sagte Usta. Dennoch gehe er davon aus, dass Junuzovic bald bei Trabzonspor unter Vertrag stehen werde. Ob Usta damit Recht behaltet, werden die nächsten Tage weisen.