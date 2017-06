Stögers Chancen auf BVB-Job steigen

Freitag, 02.06.2017

Rund um die Trainersuche bei Borussia Dortmund überschlagen sich die Meldungen. Lucien Favre scheint nach der Absage seines aktuellen Klubs OGC Nizza aus dem Rennen zu sein. Die französische L'Equipe berichtete indes von einer Einigung mit Feyenoord-Coach Giovanni van Bronckhorst, die Bild und der kicker dementieren jedoch, dass der ehemalige Barca- und Arsenal-Profi ein ernsthafter Kandidat beim BVB ist.

Erlebe die WM-Qualifikation bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Stattdessen soll die Entscheidung laut kicker zwischen Peter Bosz und Peter Stöger fallen. Für Ajax-Trainer Bosz spricht, dass dessen offensive Spielweise zum aktuellen Dortmund-Kader passen würde. Stöger wiederum hat in den letzten Saison beim 1. FC Köln bewiesen, dass er einen Klub beständig weiterentwickeln.

Stögers Vertrag läuft bis 2020

Für den Wiener wäre ein Transfer zum BVB der nächste große Schritt in seiner Karriere. Nachdem er die Austria 2013 gemeinsam mit Co-Trainer Manfred Schmid sensationell zum österreichischen Meistertitel führte, gelang den beiden ein Jahr später mit Köln der Aufstieg in die Bundesliga. In dieser Saison qualifizierte sich der Effzeh unter Stögers Ägide erstmals seit 25 Jahren wieder im Europacup.

Kostenlos die wichtigsten Sport-News per WhatsApp auf's Handy

Der Vertrag des ehemaligen ÖFB-Nationalspielers in der Domstadt läuft noch bis 2020. Dortmund müsste ihn also aus dem Vertrag herauskaufen. Die Kölner Verantwortlichen betonten zuletzt, Stöger unbedingt halten zu wollen.

Alle Infos zu Borussia Dortmund