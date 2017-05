Esser vor Wechsel zu Hannover 96

Dienstag, 16.05.2017

Beim Namen Michael "Bruno" Esser dürfte einigen Sturm-Graz-Fans nach wie vor das Wasser im Mund zusammenlaufen. Zwar kickte der Hüne nur ein Jahr lang in der steirischen Landeshauptstadt, als grandioser Rückhalt wurde der 29-Jährige an der Mur in einer eher schwachen Saison für die Blackies schnell zum Fanliebling.

So schnell, dass die deutsche Bundesliga anklopfte: Im Sommer 2016 wechselte Esser für 350.000 Euro zu Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt, unterzeichnete einen Vertrag bis 2019 und spielte eine tadellose Spielzeit. Dennoch stehen die Lilien bereits als Absteiger fest. Für Esser allerdings kein Grund, die Bundesliga zu verlassen. Denn laut kicker-Informationen will Hannover 96 den Ex-Sturm-Keeper verpflichten, um somit in der kommenden Saison in der Bundesliga den Konkurrenzkampf im Tor zu erhöhen.

Für Darmstadt wäre ein Abgang von Esser ein herber Verlust - vor allem weil der Torhüter erst im April ankündigte, auch bei einem Abstieg in Darmstadt bleiben zu wollen: "Ich habe kein Problem damit, in der 2. Liga zu spielen." Allerdings dürfte sich das Türchen Bundesliga nun doch nicht schließen für Esser.

