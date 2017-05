Fällt der nächste ÖFB-Legionär aus?

Samstag, 06.05.2017

ÖFB-Teamverteidiger Markus Suttner hat sich am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga beim 1:1 des FC Ingolstadt gegen Bayer Leverkusen am Sprunggelenk des linken Fußes verletzt. Es sehe nach einem Teilriss eines Bandes aus, berichtete Ingolstadt-Trainer Maik Walpurgis.

Ob er Österreicher für das WM-Qualifikationsspiel gegen Irland im Juni ausfallen wird, ist noch nicht geklärt. Aufschluss über die Verletzung und die Ausfallsdauer werde aber erst ein genaue ärztliche Untersuchung bringen.

Die abstiegsbedrohten Ingolstädter treffen in den letzten beiden Runden noch auf Freiburg und Schalke.

Der Steckbrief von Markus Suttner