Sabitzer verpasst Schlager gegen Dortmund

Freitag, 03.02.2017

Der ÖFB-Teamspieler wird wegen eines Virusinfekts ebenso fehlen wie Mittelfeldkollege Diego Demme. Sie nahmen am Freitag nicht am Abschlusstraining teil und reisten nicht nach Dortmund, wie der Klub am Freitag mitteilte.

Leipzig fehlte bei der Borussia bereits der ebenfalls erkrankte Torjäger Timo Werner sowie der gesperrte Emil Forsberg. Auch Trainer Ralph Hasenhüttl plagte sich dieser Tage mit einer Grippe.

Auch Michael Gregoritsch wird seinem Verein am Wochenende fehlen. Der Steirer in Diensten des HSV zog sich einen Riss des vorderen Band des linken Sprunggelenks zu. Gregoritsch war am Donnerstag im Training umgeknickt, stand aber im provisorischen Matchkader der Hanseaten gegen Leverkusen.

