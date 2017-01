ÖFB-Talent glänzt bei Bayern-Sieg

Dienstag, 10.01.2017

Bis 11. Jänner bleibt der FC Bayern in Doha und bereitet sich dort auf die Rückrunde der Bundesliga, die schon am 20. Jänner mit dem Gastspiel der Münchner in Freiburg fortgesetzt wird, vor. Im Hotel Al Aziziyah checkten die insgesamt 26 Spieler ein, mit dabei natürlich auch David Alaba, im Gegensatz zu Jerome Boateng, der in München seine Reha absolviert.

Chancen, sich weiter ins Rampenlicht zu spielen, bekamen gleich vier Jugendspieler. Carlo Ancelotti nahm so unter anderem Marco Friedl mit in den Wüstenstaat und wollte sich vor Ort ein Bild des 18-Jährigen machen. Der junge Österreicher spielte im Testspiel gegen den belgischen Verein KAS Eupen prompt eine Halbzeit und zeigte eine starke Partie. Die Bayern gewannen 5:0, die Tore erzielten Mats Hummels, Douglas Costa, Arturo Vidal und Nachwuchskicker Fabian Benko (zwei Goals). Kollege Alaba war nicht im Matchkader.

Friedl gehört in der Jugend der Bayern zum absoluten Stammpersonal und führte sein Team in der Youth League sogar schon als Kapitän auf das Feld. In insgesamt 21 Spielen in dieser Saison traf er beachtliche sechs Mal, bereitete dazu zwei weitere Treffer vor.

Marco Friedl im Steckbrief