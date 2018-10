UEFA beschließt neuen Bewerb im Dezember: 32 Teilnehmer fix

Die UEFA wird den Europacup im Jahr 2021 reformieren. Aus den bisher zwei Bewerben, der Champions League und der Europa League, werden dann drei Bewerbe. Beschlossen wird dies offiziell im Dezember.

"Im November gibt es noch zwei Meetings, im Dezember steht der offizielle Beschluss durch die UEFA an", erklärt Rapids Finanzdirektor Raphael Landthaler, der bei der Detailplanung durch die Klub-Vertretung ECA dabei ist, im Kurier.

Wer alles in diesem derzeit noch "Europa League 2" genannten Bewerb antreten darf, ist nicht ganz fixiert, auch die Aufteilung der Gelder ist eine Streitfrage, die es noch zu klären gilt.

Europa League 2 mit 32 Teilnehmern

Fix ist hingegen, wie viele Teilnehmer die europäischen Bewerbe künftig haben werden. Bisher waren es 32 in der Champions League und 48 in der Europa League, künftig werden an allen drei Bewerben 32 Mannschaften teilnehmen.

Von der EL2 sollen vor allem mittlere und kleine Nationen, also auch Österreich, profitieren. "Es kann damit gerechnet werden, dass die Teilnahme an der EL2 so viel einbringt wie das Startgeld in der Europa League bisher", erklärt Landthaler.

