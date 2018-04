Franck Ribéry punktet mit acht Meistertiteln

NBA Sa 14.04. Endlich Playoffs: Verfolge deine Stars live Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea CSL Shandong Luneng -

Dalian Yifang Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

FC Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Ligue 1 Das DAZN-Triple Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Serie A Quattro Stadi Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

Turin Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea Premier League Lok Moskau -

Ufa First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile

Zum sechsten Mal in Folge holte der FC Bayern in diesem Jahr den Meistertitel, und das, wie schon so oft, deutlich vor Ende der Saison. Dabei hatte es im Herbst letzten Jahres noch gar nicht nach einem Durchmarsch des deutschen Rekordmeisters ausgesehen.

Die Süddeutsche Zeitung macht deshalb Trainer Jupp Heynckes maßgeblich für den neuerlichen Erfolg verantwortlich. Der wiederum verweist darauf, dass es sich um ein Gemeinschaftswerk handle. Tatsächlich arbeiten einige aus dem aktuellen Kader der Bayern schon seit vielen Jahren an der nicht abreißen wollenden Erfolgsgeschichte der Mannschaft. Dazu gehört zum Beispiel Franck Ribery. Für den Franzosen ist es schon der 8. Meistertitel mit dem FC Bayern. Grund genug, einmal einen eingehenden Blick auf die Karriere des Altstars und ihre Entwicklung zu werfen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zusätzlich stellt sich dann auch in der nächsten Saison wieder die Frage nach dem Erfolg. Wird Bayern auch in der nächsten Saison den Titel verteidigen können? Auf den Ausgang der Spiele des FC Bayern München mit Ribéry und der anderen Bundesligaspiele kann fleißig getippt werden. Viele seriöse Wettanbieter haben einen Sportwetten Bonus im Angebot.

Die Anfänge

Geboren wurde Franck Ribery in Boulougne-sur-Mer. Dabei hinterließ ein Autounfall in der Kindheit die Narben, die heute noch ein äußeres Merkmal des Stars darstellen. Seine Fußballkarriere begann dieser bereits mit sechs Jahren, damals beim FC Conti Boulogne. Später wechselte er zum OSC Lille und zu weiteren unterklassigen französischen Vereinen wie Olympique Alès und US Boulogne. Um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitete Ribery auf dem Bau.

Die Profikarriere des Franzosen begann 2004 mit einem Vertrag beim FC Metz und seinem ersten Spiel in der 1. Französischen Liga im August. Im Anschluss wechselte der Mittelfeldspieler mehrmals den Arbeitgeber und konnte dabei auch schon die ersten Erfolge verzeichnen:

2005 verpflichtete ihn Galatasaray Istanbul. Im selben Jahr gewann die Mannschaft den türkischen Pokal und Ribery seinen ersten Titel. Sein früherer Verein, der FC Metz, konnte dagegen nur mit Mühe den Klassenerhalt sichern.

Bereits in der nächsten Spielzeit ging Ribery von der Türkei zurück nach Frankreich zu Olympique Marseille. In der Folge entwickelte er sich in kurzer Zeit zu einem Leistungsträger der Mannschaft, die sich unter anderem die Teilnahme am UEFA-Pokal sicherte. In diese Zeit fiel auch der erfolgreiche Einstand des Mittelfeldspielers bei einer WM. Dieser sorgte dafür, dass mehrere Vereine Interesse an Ribery bekundeten. Zunächst jedoch sperrte sich Marseille gegen einen Verkauf und erklärte seinen neuen Star öffentlich für unverkäuflich.

Im Juni 2007 war es dann trotzdem soweit. Franck Ribery wechselte zum FC Bayern. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Allerdings sprachen Medien von 25 Millionen, einer Rekordsumme für damalige Verhältnisse. Sie könnte erklären, warum Marseille seinen Widerstand gegen eine Ablöse letztendlich aufgab.

Beim deutschen Rekordmeister konnte Ribery im weiteren Verlauf zahlreiche Erfolge verbuchen, auch wenn seine Karriere immer wieder von Auf und Abs und auch dem einen oder andere Skandal geprägt war.

Die nächsten Jahre

Stars gibt es beim FC Bayern bekanntlich mehr als genug. Entsprechend groß sind die Herausforderungen für Neuzugänge, die sich einen festen Platz im Kader erkämpfen wollen. Franck Ribery schaffte es auf Anhieb, die hohen Erwartungen an ihn zu erfüllen. Bereits in der Saison 2007/2008 lieferte er eine beeindruckende Leistung ab. Der Lohn dafür war neben der Deutschen Meisterschaft und dem Gewinn des DFB-Pokals die Ernennung zum Fußballer des Jahres - in Deutschland und Frankreich.

Auch die nächsten Jahre brachten manche Highlights für den gebürtigen Franzosen mit sich:

2008/2009 gilt als schwächere Spielzeit Riberys, obwohl dieser immer noch neun Tore erzielte.

Bereits in der folgenden Saison konnte der FC Bayern dagegen wieder die Deutsche Meisterschaft und den Pokal gewinnen. Im Anschluss verkündete Ribery seine Vertragsverlängerung bis zum Jahr 2015.

2010'/11 galt Ribery als bestbezahlter Sportler Frankreichs und im folgenden Jahr absolvierte er seinen 100. Einsatz in der Bundesliga. In beiden Saisons gingen die Bayern allerdings leer aus.

2012/13 sollte zur erfolgreichsten Saison in der Laufbahn Riberys werden. Denn da gelang den Bayern mit dem Gewinn von Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League ein Triple. Außerdem gewann Ribery die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres, unter anderem gegen Cristiano Ronaldo.

Auch in den nächsten Jahren konnte Franck Ribery jeweils die Meisterschale in Händen halten. Allerdings fiel in diese Zeit auch eine neunmonatige Verletzungspause.

Die mögliche Zukunft

Mittlerweile gehört Franck Ribery mit seinem für einen Fußballspieler stolzen Alter von 34 Jahren bereits zu den Senioren in seinem Berufsstand. Entsprechend stellt sich für ihn und seine Fans die Frage, wie es weitergeht. Wie der Spiegel berichtet, soll die Entscheidung, ob der Franzose noch eine Saison für den FC Bayern antritt, Mitte April 2018 fallen. Kritische Stimmen bringen an dieser Stelle vor allem folgende Tatsachen in die Diskussion ein:

Mit seinem hohen Jahresgehalt stellt der Mittelfeldspieler auch für einen betuchten Verein wie den FC Bayern eine stattliche Investition dar.

Während Ribery immer noch gute Leistungen bringt und vor allem als Vorbereiter in Szene tritt, ist er als Torschütze selbst deutlich weniger erfolgreich als früher.

Dagegen leistet sich der Star zunehmend Fouls und andere Undiszipliniertheiten auf dem Feld.

Trotzdem könnte Ribery den Bayern noch ein Jahr erhalten bleiben. So äußerte Karl-Heinz Rummenigge der Abendzeitung zufolge kürzlich, dass nicht viel gegen eine Vertragsverlängerung für den Franzosen spräche. Das dürfte dem Altstar Mut machen. Davon abgesehen gibt es Interessenten, die bei einem Ende der Vertragslaufzeit beim FC Bayern an einer Verpflichtung interessiert wären.

© m5tef (CC0-Lizenz) / pixabay.com

Eine große Karriere kurz vor ihrem Ende

Egal, wie sich die Verantwortlichen beim FC Bayern entscheiden, wird die Karriere von Franck Ribery als europäischer Fußballstar wohl bald vorbei sein. Was dann kommt ist ungewiss. An Geld dürfte es dem 34-jährigen nicht mangeln. Dasselbe gilt für die Erfolge, die der Fußballspieler vorzeigen kann. Gerade den Fans des FC Bayern wird Ribery wohl so oder so noch lange im Gedächtnis bleiben. Schließlich steht er stellvertretend für Jahre, die selbst für den deutschen Rekordmeister außergewöhnlich erfolgreich verliefen. Daran hatte der Franzose trotz gelegentlicher Fehltritte maßgeblichen Anteil.