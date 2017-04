Jungbullen besiegen sensationell FC Barcelona

Freitag, 21.04.2017

Manchester City, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid - und nun auch der FC Barcelona. Sie alle zogen in der UEFA Youth League gegen den FC Salzburg den Kürzeren. Gegen die Katalenen setzten sich die Jungbullen im Halbfinale mit 2:1 durch und stehen nun im Finale der "kleinen" Champions League, das am Montag (17 Uhr) in Nyon ausgetragen wird. Im Enspiel treffen die Salzburger nun entweder auf Real Madrid oder Benfica Lissabon.

Jordi Mboula brachte Barcelona bereits in der 19. Minute in Führung, die Jungbullen steckten aber nicht auf und kamen nach einem haarsträubenden Fehler des Barca-Keepers durch Hannes Wolf zum Ausgleich (63.). In der 84. Minute erzielte der eingewechselte Daka Patson das 2:1 für Salzburg, das das Ergebnis schlussendlich über die Zeit rettete.

Erlebe internationalen Top-Fußball bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Alle Infos zur UEFA Youth League